◆米大リーグ 地区シリーズ第４戦 ドジャース―フィリーズ（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、２勝１敗で突破に王手をかけた地区シリーズ第４戦の本拠地・フィリーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、両軍無得点、６回先頭の３打席目は、空振り三振に倒れ、地区シリーズ打率は１７打数１安打で５分９厘となった。

フィリーズの先発はクリストフェル・サンチェス投手（２８）。４日（同５日）の第１戦で対戦して３打席連続三振を喫した。レギュラーシーズンでも今季は、６打数１安打で５三振で、通算でも１６打数４安打の打率２割５分、本塁打＆長打なし。レギュラーシーズン３２登板で１３勝５敗、防御率２・５０の成績を残した左腕が中４日でマウンドに上がった。

１回裏先頭の１打席目は、初球の内角シンカーに反応するも三邪飛。７打席連続安打なしとなった。両軍無得点、３回２死一塁の２打席目は三塁への平凡なゴロだったが、三塁手のボームが捕球できずに失策で一、三塁とチャンスを広げたが、続くベッツが一ゴロに倒れた。試合は５回までフィリーズのサンチェス、ドジャースのグラスノーがともに無失点。投手戦となった。

大谷は、レッズとのワイルドカードシリーズでは第１戦で２発３打点、第２戦で１安打１打点の計９打数３安打４打点で２連勝突破に貢献。だが、地区シリーズでは第１戦に先発して６回３失点で勝利投手にはなったが、バットでは第３戦終了時点で１４打数１安打１打点の打率７分１厘、７三振で長打なしと苦しんでいる。前日８日（同９日）も左翼への飛距離３６２フィート（約１１０メートル）の大飛球もあったがあとひと伸び足りず左飛に倒れた。

これまでの３戦は、１５打席で左腕との対戦が１２度。レギュラーシーズンでは対右腕が打率２割８分３厘、対左腕が２割７分９厘と大差はなかったが、ロバーツ監督も大谷の打撃について「左腕との対戦もひとつの原因だろう。私が思うに、打席での判断がよくないと思う。ボール球を振ってしまい、失投を打つチャンスを自らつぶしている。少し迷いがあるように見えるし、スイングの選択が現状では必要な水準に達していない」と指摘していた。

この試合で敗れて２勝２敗となった場合、１１日（同１２日）に敵地で行われる第５戦に先発予定。この日の試合前には登板２日前のルーチンでもあるブルペン入りし、２４球を投げて調整した。