女優武田梨奈（34）の公式X（旧ツイッター）が10日までに更新され、本人や出演作品に対する誹謗（ひぼう）中傷や虚偽事実の拡散があるとして、スタッフ名義の警告文がアップされた

文書では「平素より、武田梨奈を応援していただき、誠にありがとうございます」とのあいさつに続き「長期間にわたり、本人や出演作品に対し、一部の方によるSNS上での誹謗中傷及び虚偽事実の拡散が発生していることを確認しております」と報告。「このような行為は今後の活動に影響を及ぼすだけではなく、関係各所にご迷惑をおかけすることになりますため、肖像の無断使用含め、一切おやめいただけますようお願い申し上げます」と記された。

さらに「今後、悪質な迷惑行為に対しましては然るべき処置を検討してまいります」と注意喚起。「ご理解のほど宜しくお願い致します」とスタッフ名義で結ばれた。

武田は09年映画「ハイキック・ガール!」でデビュー。得意とする空手アクションで一躍注目された。15年からはテレビ東京系のグルメドラマの1つ「ワカコ酒」に主演し、シーズン9まで数える人気作に。また香港、フィリピン、インドネシアなど、海外作品にも多数出演している。