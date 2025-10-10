退職代行サービス利用者の約半数が、辞めてすぐ次の転職先を探している――退職代行サービス利用者、3,045人を対象に実施した調査で、若年層が主導する新しいキャリアチェンジのリアルが明らかになりました。7割超が異業種へ流出する背景に、切実な本音と転職後の驚くべき実態がみえてきました。

若年層が牽引…「辞めてすぐ」が約半数を占める

株式会社アルバトロス／退職代行モームリは、退職代行サービスと転職支援サービスを利用した3,045人を対象に、彼らが選ぶ「次のキャリア」についての調査・分析を行いました。

退職代行利用者は20代が57.7％と半数以上を占め、男性が57.0％。最終学歴は大学卒業が37.7％、高校卒業が33.9％と、学歴を問わず幅広く利用されていることがわかります。

転職活動のスピード感については、「すぐにでも転職したかった」が45.8％と約半数。「1ヵ月以内」希望者と合わせると6割以上に達します。これは、退職代行を利用して一刻も早く次のキャリアへ移行したいという強い意志の表れです。転職回数は、1回が32.7％で最多ですが、2回以上の経験者が63.3％を占めます。すでにキャリアチェンジを重ねることに躊躇しない層が多く含まれていることがわかります。

今回の転職で最も重視する点として、「雰囲気＆人間関係」が59.7％で最多、次いで「ワークライフバランス」も53.0％と半数を超えました。

そもそもの退職理由では、「上司からのハラスメント」「人間関係や職場環境の問題」が約3割を占めました。また、「公休が取れない」「プライベートの時間がない」といったワークライフバランスに関わる理由も、合計で3割以上に上ります。退職の背景と次の転職先に求める条件は明確に一致しています。前の職場で人間関係や労働環境に疲弊した層は、給与や待遇よりも「精神的な安心感と安定した生活」を最優先しているのです。

希望年収は「300万円以上400万円未満」が37.8％で最多、「特になし」という回答も19.2％に上ります。これは、年収よりも職場環境を重視する姿勢の表れです。退職理由が精神的・労働環境的な問題であるからこそ、彼らは「安定した環境」に最も価値を置いていると言えます。

7割超が「異業種」へ。「この仕事、この環境はもう嫌だ」という切実な声

「次も同じ業種で働こうと思いますか？」という問いに、72.9％が「いいえ」と回答しました。これは、退職代行を利用する原因が、個別の企業だけでなく、その業種特有の環境そのものにあると感じている利用者が多いことを示唆しています。

希望職種は、「事務・管理」（51.7％）が最多で、「サービス・接客・店舗」（28.3％）が続きます。退職代行の依頼が多い職種が「サービス業」「営業」「医療関連」であることから、前職の不満が如実に反映されていると考えられます。サービス業は、退職代行利用が多い職種であるにもかかわらず、転職後の希望職種としても上位です。これは、「業種を変えるのではなく、環境の良い企業へ移動したい」と望む層が一定数いることを示しています。

退職代行の利用は不利にならない。書類選考通過率は50％以上、内定率は約12％で、一般的な大手転職エージェントと比較しても遜色のない水準です。

内定者は20代が69.8％と中心です。前職の勤続年数が1年以上の人は合計で4割以上。1ヵ月未満での退職者は9.3％と1割未満に留まり、退職代行利用者でも「すぐに辞めてしまう人」はごく一部で、多くがある程度の勤続経験を持っています。

内定者の転職前後の職種を見ると、転職前はサービス業（18.6％）、製造業・医療関連（同率14.0％）と利用が多い職種が上位です。一方、転職後は運送業（23.3％）、事務（21.0％）、サービス業（11.7％）が上位に。医療関連や製造業から、肉体的・精神的な負担の少ない運送業や事務職への人材流出が起きていると分析できます。

このように、退職代行利用という事実や短期離職経験があっても、適切な転職支援と企業選びによって、次のキャリアに大きな支障はきたしません。退職代行サービスは、若年層が主導する「前向きなキャリアチェンジ」の有力な選択肢となっているのです。

［参考資料］

株式会社アルバトロス／退職代行モームリ『退職代行モームリを利用した3,045名の転職状況を公開』