¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡¡¶¦±é¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤òÀä»¿¡Ö¤ä¤Ï¤ê¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ÇÐÍ¥¡×
¡¡£Î£È£ËÂçºåÊüÁ÷¶É¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡ÊËè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë½÷Í¥¤Î¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡Ö²øÃÌ¡×¹¥¤¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È³°¹ñ¿Í¶µ»Õ¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ò¼´¤Ë¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤Ïº£²ó¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¿·Ê¹¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ë½÷Àµ¼Ô¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÆ±Î½¡¦¥¤¥é¥¤¥¶¡¦¥Ù¥ë¥º¥é¥ó¥É¤ò±é¤¸¤ë¡£ÁïÌÀ¤Ç¡¢À¤³¦¤òÈô¤Ó²ó¤ë¹ÔÆ°ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ËÆüËÜ¹Ô¤¤ò´«¤á¤ë¡£
¡¡²áµî¡¢Ä«¥É¥é¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡×¡Ö¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¼Çµï¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤Ï¡Ö¤½¤Î´Ö¤Ë½Ð»º¤ò¤·¤ÆÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤ª¼Çµï¤ÎÃæ¤Ç¤âÀ¸¤«¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥é¥¤¥¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯ÅØÎÏ¤Ç¤¤ë¿Í¤À¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«¤é¤ÎÅØÎÏ¤Ç»Å»ö¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢º£¤ÎÎ©¾ì¤òÆÀ¤¿¤è¤¦¤Ê¿Í¡£Æ¬¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢ÃÎÅª¤À¤·¡¢¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¶¯¤¤½÷À¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¶¦±é¤¹¤ë¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ê¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö»ä¤Ï¡Ø£Ó£È£Ï£Ç£Õ£Î¡¡¾·³¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢º£²ó°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ÇÐÍ¥¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â¤ò»º¤ó¤Ç¤«¤éÆÃ¤Ë´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤¹¤Æ¤¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¤¥é¥¤¥¶¤¬¤É¤¦³§¤µ¤ó¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£