¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö£î£å£÷£ó£²£³¡×¡Ê·îÍË¡ÁÌÚÍË¡¦¸á¸å£±£±»þ¡£¶âÍË¡¦¸á¸å£±£±»þ£µ£¸Ê¬¡Ë¤Ï£¹Æü¡¢»þ»öÄÌ¿®¼Ò¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Î¼èºàÂÔµ¡Ãæ¤Ë±ÇÁü¥»¥ó¥¿¡¼¼Ì¿¿Éô½êÂ°¤ÎÃËÀ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¡Ö»Ù»ýÎ¨²¼¤²¤Æ¤ä¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¸·½ÅÃí°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£È¯¸À¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï»¨ÃÌ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÊóÆ»¤ÎÃæÎ©À¤Ëµ¿Ç°¤òÊú¤«¤»¤¿¤È¤·¤Æ¸·½ÅÃí°Õ¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö»Ù»ýÎ¨²¼¤²¤Æ¤ä¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿£Ö£Ô£Ò¤òÊüÁ÷¡£»þ»öÄÌ¿®¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£·Æü¤Ë¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤ÇÂ¾¼Ò¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤é¤È¼Ì¿¿»£±Æ¤Î¤¿¤á¹â»Ô»á¤ÎÂÐ±þ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢»¨ÃÌ¤ÇÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¹â»Ô»á¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹Á°¤«¤éÀ¸ÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²»À¼¤ò¥Þ¥¤¥¯¤¬½¦¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£»þ»öÄÌ¿®¼Ò¤ÎºØÆ£Âç¼ÒÄ¹¼¼Ä¹¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤ËÉÔ²÷´¶¤òÊú¤«¤»¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ª¤ï¤Ó¤·¤Þ¤¹¡£ÊóÆ»µ¡´Ø¤È¤·¤Æ¤ÎÃæÎ©À¡¢¸øÀµÀ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¼Ò°÷¤Î»ØÆ³¤òÅ°Äì¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¾®ÀîºÌ²Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î¿®Íê¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
