東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値153.07　高値153.23　安値152.14

154.58　ハイブレイク
153.90　抵抗2
153.49　抵抗1
152.81　ピボット
152.40　支持1
151.72　支持2
151.31　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1564　高値1.1648　安値1.1542

1.1733　ハイブレイク
1.1691　抵抗2
1.1627　抵抗1
1.1585　ピボット
1.1521　支持1
1.1479　支持2
1.1415　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3304　高値1.3419　安値1.3280

1.3528　ハイブレイク
1.3473　抵抗2
1.3389　抵抗1
1.3334　ピボット
1.3250　支持1
1.3195　支持2
1.3111　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8063　高値0.8076　安値0.8003

0.8165　ハイブレイク
0.8120　抵抗2
0.8092　抵抗1
0.8047　ピボット
0.8019　支持1
0.7974　支持2
0.7946　ローブレイク