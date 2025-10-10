東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値153.07 高値153.23 安値152.14
154.58 ハイブレイク
153.90 抵抗2
153.49 抵抗1
152.81 ピボット
152.40 支持1
151.72 支持2
151.31 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1564 高値1.1648 安値1.1542
1.1733 ハイブレイク
1.1691 抵抗2
1.1627 抵抗1
1.1585 ピボット
1.1521 支持1
1.1479 支持2
1.1415 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3304 高値1.3419 安値1.3280
1.3528 ハイブレイク
1.3473 抵抗2
1.3389 抵抗1
1.3334 ピボット
1.3250 支持1
1.3195 支持2
1.3111 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8063 高値0.8076 安値0.8003
0.8165 ハイブレイク
0.8120 抵抗2
0.8092 抵抗1
0.8047 ピボット
0.8019 支持1
0.7974 支持2
0.7946 ローブレイク
