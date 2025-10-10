東京市場 ピボット分析（クロス円）
東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値177.00 高値177.94 安値176.78
178.86 ハイブレイク
178.40 抵抗2
177.70 抵抗1
177.24 ピボット
176.54 支持1
176.08 支持2
175.38 ローブレイク
ポンド円
終値203.63 高値204.88 安値203.32
206.13 ハイブレイク
205.50 抵抗2
204.57 抵抗1
203.94 ピボット
203.01 支持1
202.38 支持2
201.45 ローブレイク
スイス円
終値189.84 高値190.89 安値189.60
191.91 ハイブレイク
191.40 抵抗2
190.62 抵抗1
190.11 ピボット
189.33 支持1
188.82 支持2
188.04 ローブレイク
豪ドル円
終値100.34 高値100.95 安値100.15
101.61 ハイブレイク
101.28 抵抗2
100.81 抵抗1
100.48 ピボット
100.01 支持1
99.68 支持2
99.21 ローブレイク
NZドル円
終値87.93 高値88.58 安値87.82
89.16 ハイブレイク
88.87 抵抗2
88.40 抵抗1
88.11 ピボット
87.64 支持1
87.35 支持2
86.88 ローブレイク
カナダドル円
終値109.16 高値109.75 安値109.08
110.25 ハイブレイク
110.00 抵抗2
109.58 抵抗1
109.33 ピボット
108.91 支持1
108.66 支持2
108.24 ローブレイク
ピボット分析
ユーロ円
終値177.00 高値177.94 安値176.78
178.86 ハイブレイク
178.40 抵抗2
177.70 抵抗1
177.24 ピボット
176.54 支持1
176.08 支持2
175.38 ローブレイク
ポンド円
終値203.63 高値204.88 安値203.32
206.13 ハイブレイク
205.50 抵抗2
204.57 抵抗1
203.94 ピボット
203.01 支持1
202.38 支持2
201.45 ローブレイク
スイス円
終値189.84 高値190.89 安値189.60
191.91 ハイブレイク
191.40 抵抗2
190.62 抵抗1
190.11 ピボット
189.33 支持1
188.82 支持2
188.04 ローブレイク
豪ドル円
終値100.34 高値100.95 安値100.15
101.61 ハイブレイク
101.28 抵抗2
100.81 抵抗1
100.48 ピボット
100.01 支持1
99.68 支持2
99.21 ローブレイク
NZドル円
終値87.93 高値88.58 安値87.82
89.16 ハイブレイク
88.87 抵抗2
88.40 抵抗1
88.11 ピボット
87.64 支持1
87.35 支持2
86.88 ローブレイク
カナダドル円
終値109.16 高値109.75 安値109.08
110.25 ハイブレイク
110.00 抵抗2
109.58 抵抗1
109.33 ピボット
108.91 支持1
108.66 支持2
108.24 ローブレイク