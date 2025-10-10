東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6556 高値0.6612 安値0.6540
0.6671 ハイブレイク
0.6641 抵抗2
0.6599 抵抗1
0.6569 ピボット
0.6527 支持1
0.6497 支持2
0.6455 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5745 高値0.5806 安値0.5734
0.5861 ハイブレイク
0.5834 抵抗2
0.5789 抵抗1
0.5762 ピボット
0.5717 支持1
0.5690 支持2
0.5645 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4020 高値1.4034 安値1.3934
1.4158 ハイブレイク
1.4096 抵抗2
1.4058 抵抗1
1.3996 ピボット
1.3958 支持1
1.3896 支持2
1.3858 ローブレイク
