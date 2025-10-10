東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6556　高値0.6612　安値0.6540

0.6671　ハイブレイク
0.6641　抵抗2
0.6599　抵抗1
0.6569　ピボット
0.6527　支持1
0.6497　支持2
0.6455　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5745　高値0.5806　安値0.5734

0.5861　ハイブレイク
0.5834　抵抗2
0.5789　抵抗1
0.5762　ピボット
0.5717　支持1
0.5690　支持2
0.5645　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.4020　高値1.4034　安値1.3934

1.4158　ハイブレイク
1.4096　抵抗2
1.4058　抵抗1
1.3996　ピボット
1.3958　支持1
1.3896　支持2
1.3858　ローブレイク