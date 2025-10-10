９日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６１．５１ドル（－１．０４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３９７２．６ドル（－９７．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４６８５．０セント（－１８０．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０６．５０セント（－０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１８．２５セント（－３．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２２．２５セント（－７．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９９．３３（－２．７９）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６１．５１ドル（－１．０４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３９７２．６ドル（－９７．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４６８５．０セント（－１８０．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０６．５０セント（－０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１８．２５セント（－３．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２２．２５セント（－７．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９９．３３（－２．７９）
出所：MINKABU PRESS