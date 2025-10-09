「オラプレックス」が軟毛・細毛に特化したシャンプーとコンディショナー発売　自然なボリュームアップを叶える

サロン専売ヘアケアブランド「オラプレックス（OLAPLEX）」が、軟毛・細毛に特化したファインシリーズを展開する。新たに「No.4 ファイン ボンドメンテナンスシャンプー」（250mL 3080円、1000mL 1万780円）」と「No.5 ファイン ボンドメンテナンスコンディショナー」（250mL 3080円、1000mL 1万780円）」を10月21日に発売。併せて同日に、ブランド初のスタイリングアイテム「No.10 スタイリングジェル」（200mL 3080円）も揃える。

新発売のシャンプーは、不要な蓄積を取り除きやさしく除去。髪を清潔に、やわらかさを保ちながら、持続するハリ・コシをもたらす。コンディショナーは、日常の外的ダメージやスタイリング、サロン施術によるダメージを補修。毛髪を強化し、未来のダメージまで予防。栄養を与え、なめらかでしなやかな手触りに導く。両アイテム共通で、細毛に向けて設計された成分「ハイドラバランシング マトリックス」を配合。保湿をしながらも重さを与えず、軽い仕上がりを叶える。

スタイリングジェルは、ダメージケアとセット力を両立。湿気に強い処方で、うねりを防止しながらパリパリしない自然な仕上がりを実現。フォーミュラには、オラプレックスが特許技術を取得している「ボンドサイエンステクノロジー」と、同技術の基となる成分「ジマレイン酸ビスアミノプロピルジグリコール」を採用したほか、ココナッツとアボカドヘアミルクを配合。髪に栄養とうるおいを与えて、弾むようなカールをもたらす。

オラプレックスは2014年にアメリカ・カリフォルニアで誕生。ダメージによって壊れた毛髪内部のタンパク質の結合（S-S結合）を再結合し、毛髪をダメージに強い状態にすることにより、毛髪を守りながらデザインの幅を広げることができる技術を開発。同テクノロジーを採用したシャンプーやコンディショナー、ヘアマスクやオイルトリートメント、まつげ美容液などを展開し、ハイクオリティなダメージヘアケアを提案している。

◾️ オラプレックス 新製品

発売日：2025年10月21日（火）

取り扱い店舗：一部取扱サロン