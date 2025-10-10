北日本では寒気の影響を受ける時期があるでしょう。特に北海道では、10月18日から24日頃にかけての期間に、急に寒くなりそうです。東日本や西日本の高温傾向は続きそうで、紅葉の見頃の時期は、例年よりも遅くなるでしょう。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】

北日本の天気は、数日の周期で変化するでしょう。北日本日本海側では、10月18日から24日頃にかけて、寒気の影響を受けやすく、例年と比較して、くもりや雨の日が多いでしょう。北日本太平洋側では、11月7日頃にかけて。例年同様に晴れる日が多いでしょう。

【気温の傾向】

10月11日から17日頃にかけての気温は、北海道日本海側・オホーツク海側で「平年並み」の見込みです。北海道太平洋側は「平年並みか高い」でしょう。東北は「平年より高い」でしょう。10月18日から24日頃にかけての気温は、北海道で「平年より低い」でしょう。東北は「平年並みか低い」見込みです。10月25日から11月7日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北海道は「平年並みか少ない」でしょう。東北では「平年並みか多い」見込みです。この先1か月の日照時間は、北海道で「ほぼ平年並み」でしょう。東北では「平年並みか少ない」見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】

10/11〜11/10

札幌 10.3℃〜17.4℃

青森 12.8℃〜19.4℃

仙台 15.3℃〜20.7℃

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】

東日本の天気は、数日の周期で変化するでしょう。10月24日頃にかけては、低気圧・前線・湿った空気の影響で、例年と比較して、晴れる日が少ないでしょう。

【気温の傾向】

10月11日から17日頃にかけての気温は、北陸・関東甲信・東海ともに「平年より高い」でしょう。10月18日から24日頃にかけての気温は、北陸では「平年並み」でしょう。関東甲信では「平年並みか高い」見込みです。東海では「平年より高い」でしょう。10月25日から11月7日頃にかけての気温は、北陸・関東甲信・東海ともに「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北陸で「ほぼ平年並み」でしょう。関東甲信・東海では「平年並みか多い」見込みです。この先1か月の日照時間は、北陸・関東甲信・東海ともに「平年より少ない」見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】

10/11〜11/10

新潟 15.6℃〜21.7℃

東京 17.8℃〜22.8℃

名古屋 18.5℃〜24.3℃

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】

西日本の天気は、数日の周期で変化するでしょう。西日本日本海側では、10月24日頃にかけて、低気圧・前線・湿った空気の影響で、例年より晴れる日が少ないでしょう。西日本太平洋側では、10月17日頃にかけて、低気圧・前線・湿った空気の影響で、例年と比較して晴れる日が少ない見込みです。

【気温の傾向】

10月11日から24日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より高い」でしょう。10月25日から11月7日頃にかけての気温についても、西日本各地で「平年より高い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、近畿北部・山陰・九州北部で「ほぼ平年並み」でしょう。近畿中南部・山陽・四国・九州南部では「平年並みか多い」見込みです。この先1か月の日照時間は、近畿北部・山陰・九州北部で「ほぼ平年並み」でしょう。近畿中南部・山陽・四国・九州南部では「平年並みか少ない」見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】

10/11〜11/10

大阪 19.0℃〜24.7℃

広島 18.9℃〜24.9℃

高知 20.8℃〜25.9℃

福岡 19.5℃〜24.7℃

鹿児島 21.8℃〜26.8℃

■奄美・沖縄

【天候の傾向】

奄美・沖縄の天気は、数日の周期で変化するでしょう。前線や湿った空気の影響を受けやすい時期がありそうです。

【気温の傾向】

10月11日から24日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。10月25日から11月7日頃にかけての気温についても、奄美・沖縄ともに「平年より高い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「平年並みか多い」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美で「平年より少ない」でしょう。沖縄では「ほぼ平年並み」の見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】

10/11〜11/10

名瀬 24.3℃〜27.6℃

那覇 25.7℃〜28.6℃

■1か月予報（10月11日から11月10日までのまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本: 30%・40%・30%

東日本: 10%・30%・60%

西日本: 10%・20%・70%

奄美・沖縄:10%・20%・70%

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:40%・40%・20%

北日本（太平洋側）:40%・40%・20%

東日本（日本海側）:30%・30%・40%

東日本（太平洋側）:20%・40%・40%

西日本（日本海側）:30%・30%・40%

西日本（太平洋側）:20%・40%・40%

奄美・沖縄 : 20%・40%・40%

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:40%・30%・30%

北日本（太平洋側）:30%・30%・40%

東日本（日本海側）:40%・40%・20%

東日本（太平洋側）:40%・40%・20%

西日本（日本海側）:40%・30%・30%

西日本（太平洋側）:40%・40%・20%

奄美・沖縄 : 40%・30%・30%

（参考:気象庁・週間予報・2週間気温予報・季節予報）