¥Ü¡¼¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¡¢¾®³ØÀ¸¤È¼Ì¿¿¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ëÉðÆ£²ÅµªÁª¼ê

¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½FWÉðÆ£²ÅµªÁª¼ê¤¬¡¢9Æü¡¢½êÂ°¤¹¤ë¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î³Ø¹»Ë¬Ìä»ö¶È¤Ç¿À¸Í»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤òË¬¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤¿J1¥ê¡¼¥°Àï¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤â½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¤¬2010Ç¯¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¡ÖGOAL for SMILE¡×¡£¸ø¼°Àï¤Ç¤ÎÆÀÅÀ1¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤­¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë4µå¤ò¿À¸Í»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤Ø´óÂ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

¡¡»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Ë¬¤ì¤ëÆ±´ë²è¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç3ÅÙÌÜ¡£Æ±Æü¡¢¿À¸Í»ÔÊ¼¸Ë¶è¤Î²ñ²¼»³¾®³Ø¹»¤ËÉðÆ£Áª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¡¢Ìó90¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÂç´î¤Ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ç½Ð·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

¾®³ØÀ¸¤«¤é¤ÎÇ®Îõ¤Ê´¿·Þ¤Ë¡¢¾Ð´é¤ÎÉðÆ£²ÅµªÁª¼ê
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤Î¼ÁÌä¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¤³¤È¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤ËÉðÆ£Áª¼ê¤Ï¾Ð´é¤ÇÃúÇ«¤ËÂÐ±þ¡£¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÂç¤­¤ÊÌ´¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¢¤­¤é¤á¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÉðÆ£²ÅµªÁª¼ê
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë±þ¤¸¤¿ÉðÆ£²ÅµªÁª¼ê

¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÉðÆ£Áª¼ê¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼ÁÌä¤¬¤¹¤´¤¯±Ô¤¯¤Æ¡¢Åú¤¨¤ë¤Î¤Ë¾¯¤·ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬¼ÁÌä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£

¡¡10·î17Æü¤Ë¤»¤Þ¤Ã¤¿¼ó°Ì¡¦¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤È¤Î¾å°Ì·èÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡Ö²¿¤¬²¿¤Ç¤âÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Å·²¦»³¡£°ìºòÇ¯¡¢½éÍ¥¾¡¤·¤¿¤È¤­¤â¡ØGOAL FOR SMILE¡Ù¤Î¸å¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¡£¤½¤Î¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Æü¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÎÏ¤â¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢É¬¾¡¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤±¤¬¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢J1¤Ç¤Ï1ÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉðÆ£Áª¼ê¡£1¤Ä¤âÍî¤È¤»¤Ê¤¤Âç»ö¤Ê»î¹ç¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ¥ê¡¼¥°MVP¤ÎÉü³è¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£

¡Ö¤â¤¦¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£ËÍ¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤­¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤­¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÉðÆ£Áª¼ê¡£¡Ö¤³¤Î5»î¹ç¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤Ï¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¥´¡¼¥ë¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¹ç¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤¹¡£

¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¤Ï¥ê¡¼¥°Àï»Ä¤ê5»î¹ç¤Ç¡¢¼ó°Ì¤È¾¡ÅÀ5º¹¤Î4°Ì¤È¡¢3Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¬¤±¤Ã¤×¤Á¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢17Æü¤Ï¡¢¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¤Ç¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÉðÆ£Áª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¤Ï¤¤¤Ä¤âºÇ¹â¤Ê±þ±ç¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢Áª¼ê´Þ¤á¤Æ¡¢Á´°÷¤Ç¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤­¤¿¤¤¡×¤È¡¢°ìÃ×ÃÄ·ë¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ë°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

²ñ²¼»³¾®³Ø¹»6Ç¯À¸¡¢Ìó90¿Í¤È¼Ì¿¿¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ë¡¢ÉðÆ£²ÅµªÁª¼ê