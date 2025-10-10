¾Ð´é¤È·è°Õ¡¢¥À¥Ö¥ë¤ÇÁ´³«¡ª¡¡J1¿À¸ÍFWÉðÆ£²Åµª¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¡ÈÅ·²¦»³¡É¤ØÄ©¤à
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½FWÉðÆ£²ÅµªÁª¼ê¤¬¡¢9Æü¡¢½êÂ°¤¹¤ë¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î³Ø¹»Ë¬Ìä»ö¶È¤Ç¿À¸Í»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤òË¬¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤¿J1¥ê¡¼¥°Àï¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤â½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¤¬2010Ç¯¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¡ÖGOAL for SMILE¡×¡£¸ø¼°Àï¤Ç¤ÎÆÀÅÀ1¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë4µå¤ò¿À¸Í»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤Ø´óÂ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤Î¼ÁÌä¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¤³¤È¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤ËÉðÆ£Áª¼ê¤Ï¾Ð´é¤ÇÃúÇ«¤ËÂÐ±þ¡£¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÂç¤¤ÊÌ´¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¢¤¤é¤á¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÉðÆ£Áª¼ê¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼ÁÌä¤¬¤¹¤´¤¯±Ô¤¯¤Æ¡¢Åú¤¨¤ë¤Î¤Ë¾¯¤·ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬¼ÁÌä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡10·î17Æü¤Ë¤»¤Þ¤Ã¤¿¼ó°Ì¡¦¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤È¤Î¾å°Ì·èÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡Ö²¿¤¬²¿¤Ç¤âÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Å·²¦»³¡£°ìºòÇ¯¡¢½éÍ¥¾¡¤·¤¿¤È¤¤â¡ØGOAL FOR SMILE¡Ù¤Î¸å¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤Î¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Æü¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÎÏ¤â¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢É¬¾¡¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤±¤¬¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢J1¤Ç¤Ï1ÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉðÆ£Áª¼ê¡£1¤Ä¤âÍî¤È¤»¤Ê¤¤Âç»ö¤Ê»î¹ç¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ¥ê¡¼¥°MVP¤ÎÉü³è¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤¦¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£ËÍ¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÉðÆ£Áª¼ê¡£¡Ö¤³¤Î5»î¹ç¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤Ï¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¥´¡¼¥ë¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¹ç¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¤Ï¥ê¡¼¥°Àï»Ä¤ê5»î¹ç¤Ç¡¢¼ó°Ì¤È¾¡ÅÀ5º¹¤Î4°Ì¤È¡¢3Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¬¤±¤Ã¤×¤Á¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢17Æü¤Ï¡¢¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¤Ç¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÉðÆ£Áª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¤Ï¤¤¤Ä¤âºÇ¹â¤Ê±þ±ç¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢Áª¼ê´Þ¤á¤Æ¡¢Á´°÷¤Ç¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢°ìÃ×ÃÄ·ë¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ë°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£