活動停止中のガールズグループNewJeans（ニュージーンズ）の代表曲の1つ「Hype Boy」が、米国音楽専門マガジン・ローリングストーン（Rolling Stone）が選ぶ「21世紀最高の歌」に入った。韓国メディアが報じた。

同誌は8日「21世紀最高の歌250選（The 250 Greatest Songs of the 21st Century So Far）」を発表し、「Hype Boy」は206位に入った。

選定理由について同誌は「若い世代の文化と片思いのときめきを伝染性の強い魅力で表現した曲。新鮮で現代的なサウンドにレトロ感性を同時に漂わせる。5人のメンバーたちは美しく調和を成しながらも、3分にもならないランニングタイムの中で各自の個性ある声を披露する」と説明した。

韓国メディアのイルガンスポーツは10日「Moombathton（ムームバートン）とElectropop（エレクトロポップ）を結合した清涼で洗練されたサウンドが特徴であるNewJeansのデビュー曲で、22年8月公開と同時に韓国内外チャートを強打し、グローバルシンドロームを起こした。この曲は世界最大の音源ストリーミングプラットフォームSpotifyで、これまで7億回以上再生されるほど大きく愛されている」と説明した。