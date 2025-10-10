NYANPiPi（ニャンピピ）の新曲「REAL7」がリリースとなった。NYANPiPiがこれまで直面してきた現実を真正面から描いた、極めてパーソナルな楽曲だ。

幼少期のいじめ経験や、自宅への侵入・破損被害、信頼していた人物による金銭的トラブル、さらに2024年には幼少期以来となる「お前を産むのではなかった」という言葉を受けるなど、深い傷と向き合いながらも、音楽によって立ち上がる決意を込めた楽曲だ。

「もう過去の自分には戻らない」という強い意志と、音楽で頂点を目指す覚悟を表現したもので、日本語と韓国語を自在に操るNYANPiPiらしく、リリックには韓国語と日本語が織り交ぜられている。自身初のラップにも挑戦したことで、これまで以上にリアルな感情とエネルギーが放たれる楽曲となったようだ。

about NYANPiPi

東京を拠点に活動する、日本語と韓国語を自在に操るバイリンガルアーティスト。テクノ、ハードテクノ、トラップ、ヒップホップなど、ジャンルの枠にとらわれない多彩なサウンドを発信。 2025年4月より本格的に楽曲制作をスタート。作詞・作曲・アートワーク・映像制作まで全てをセルフプロデュースし、唯一無二の世界観を構築。実体験をもとに綴られるリリックは、痛み・強さ・美しさが共存するリアリティに満ち、聴く者の心を揺さぶる。 過去2度にわたり主催ライブ＜NYANGENERATIONS＞を開催。ゲストにはTOKYO世界、Miyauchi、シラフなど新進気鋭のアーティストが参加し、音楽シーンの次世代を体現したステージを創出した。また、STARKIDSやpinponpanponのMusic Video出演、パンルナリーフィ・UMIとの展示会「サンニンテン」を開催するなど、音楽に留まらずアートやファッション、映像の領域にも活動を広げている。 1stシングル「QUEENDOM」では、NUUSHIによるトラック提供のもと、ハードテクノと歌唱を融合。その力強くも儚い世界観が話題を呼び、プレイリストにも選出された。最新作「REAL」では、自身の過去と真正面から向き合い、韓国語と日本語を融合したラップに挑戦。リリック画像には日本語訳も掲載し、NYANPiPiらしい“リアルと多言語表現の融合”を体現している。

1st Single 「QUEENDOM」

アーティストページ：https://www.tunecore.co.jp/artists/pipipi.es

Instagram：https://www.instagram.com/pipipi_es

TikTok：https://www.tiktok.com/@pipipi_es