

金の第4代皇帝・海陵王の無軌道な猟色ぶりは、常軌を逸していた（写真：せいちゃん／PIXTA）

中国にしか現れなかった特異な空間、後宮。歴代の王朝は次々と変わっていったが、絶対的な権威と権力をあわせもつ一人の支配者が君臨する中央集権的な統一国家、という中華帝国のシステムは続き、それを後宮が支えた。

その後宮から中国史を描く初めての新書『後宮 宋から清末まで』（明治大学法学部教授・加藤徹著）より、今回は征服王朝のひとつである金の第4代皇帝・海陵王（かいりょうおう）のとんでもない荒淫ぶりについて紹介する。

金の後宮では何が起きていたのか

正史『金史』列伝第一・后妃上によると、金の初代と二代目の皇帝は、遊牧民族そのものだったので、妻たちにはまだ漢族王朝のような位階の称号はなかった。第3代の熙宗のとき、正夫人は皇后、側室は貴妃・賢妃・徳妃の位階に分かれたが、まだ簡素だ。

第4代の海陵王は好色で、後宮に多くの女性を入れた。皇后以下、元妃・姝妃（しゅひ）・恵妃・貴妃・賢妃・宸妃（しんぴ）・麗妃・淑妃・徳妃・昭妃・温妃・柔妃など十二の位階を定めた。

漢族王朝と同じ名称もあるが、女性の色香を強調する名称もある。「姝」はみめよい、「麗」は美しい、の意。漢語では、モチモチした肌をもつ女性を「温柔郷」と呼ぶが（日本では遊里の意にも使う）、「温妃」と「柔妃」はそれを連想させる。

実際、海陵王の無軌道な猟色ぶりは、常軌を逸していた。

海陵王（1122年〜1161年）の女真名はテクナイ（漢字では迪古乃）、漢名は「亮」である。「海陵王亮」や「完顔亮」とも呼ばれる。日本では、作家の駒田信二が歴史小説『私本・荒淫王伝（こういんおうでん）』で、海陵王の淫虐非道の人生を描いている。

海陵王はもともと、年下のいとこで第3代皇帝の熙宗の宰相だった。野心家だった彼はクーデターを起こして熙宗を殺し、第4代の皇帝となったのだ。

金の建国後に太祖の孫として生まれた海陵王は、幼少期から中国の芸術や文学に心酔した。彼は、南宋の臨時首都・臨安（現在の杭州市）の風光明媚な近郊を描いた絵を入手し、次のような漢詩を詠んだ。

題臨安山水 臨安の山水に題す

万里車書尽混同 万里の車書 尽（ことごと）く混同し

江南豈有別疆封 江南 豈（あ）に疆封（きょうほう）の別有らんや

提兵百万西湖上 兵 百万を提（ひっさ）ぐ 西湖の上（ほとり）

立馬呉山第一峰 馬を立てん 呉山（ごさん）第一峰に

大意は──私の夢は始皇帝になること。天下の文物制度を統一すること。美しい江南の地は、今はまだ南宋の領土だが、必ず手に入れる。私は百万の大軍を率いて、臨安郊外の西湖のほとりに行く。呉山の最高峰に軍馬でのぼり、天下を見下ろすのだ。

海陵王は南宋攻略に備えて、金の首都を会寧府（かいねいふ。現在の黒竜江省ハルビン市）からずっと南の燕京（えんけい。現在の北京市）に移した。皇帝独裁を確立し、金を強大な軍事国家にするため、大規模な血の粛清を行った。宗族や臣下、「靖康（せいこう）の変」で宋から拉致してきた人々や、金が滅ぼした遼の生き残りを、どんどん殺していく。

殺した者の妻や娘が美しければ、すべて自分の後宮にいれた。

海陵王、驚きの淫虐ぶりを発揮

元の末にまとめられた正史『金史』列伝第一・后妃上は、海陵王の淫虐ぶりを詳述している。以下その一部を紹介する。

・海陵王がまだ宰相だったころは「妾媵（しょうよう）」は数名ていどにすぎず、普通だった。ちなみに「妾」は側室の意。「媵（おくりめ）」は正室の身内の女性である侍女の意で、正室が妊娠できぬ場合は媵が代わりに妊娠・出産した。妾の子は庶子だが、媵の子は嫡子として扱われる。

・海陵王は即位すると色欲のおもむくまま、後宮に女性をいれた。諸妃は前述のとおり12人。昭儀から充媛（じゅうえん）まで9人。婕簱（しょううよ）・美人・才人が3人。以下、数えきれぬ女性を囲った。

・海陵王は母と娘、姉と妹など、手当たりしだいに女性に手を出した。海陵王は寡婦の蒲察阿里虎（ありこ）を後宮にいれて昭妃としたが、阿里虎の娘・完顔重節（じゅうせつ）とも関係をもつ。阿里虎が怒って娘の頰を打つと、海陵王は阿里虎を疎んじた。

・海陵王の後宮では、侍女は男装させられ「仮廝児」（かしじ。にせの少年の召使い）と呼ばれた。昭妃の阿里虎は、勝哥（しょうか）という名の男装の侍女と、夫婦同然の同性愛関係になった。台所の下女の三娘が、これを海陵王に密告した。海陵王は阿里虎をとがめず、彼女に「三娘を鞭で打つなよ」と言っただけだったが、阿里虎は、秘事を密告した三娘を鞭で打ち殺させてしまう。海陵王は怒り、人をやって阿里虎をくびり殺させ、三娘を打ち殺した侍婢も殺した。

・海陵王は、夫がいる宮女たちを交代で出勤させ、セックスした。彼女らの夫を出張させ、そのすきに彼女らを後宮の奥におしこめ、宿直の宮廷楽団に伴奏させながら猥褻な行為を楽しんだ。未婚の処女とセックスしようとして抵抗されると、元妃の大氏に命じて手で押さえつけさせ、事に及んだ。妃嬪（ひひん）をずらりと並ばせ、猥褻な行為を行い、それを周囲の者に見させて興奮することも好んだ。目をそらす者は殺された。

・辟懶（へきらん）という侍女がいた。海陵王は彼女の夫を県君に封じて出向させ、その留守にセックスしようとした。辟懶は妊娠中で、海陵王は胎児を邪魔に思った。辟懶はおなかの子の命乞いをしたが、海陵王は彼女に麝香水（じゃこうすい）を飲ませ、みずからその腹を揉んで堕胎させた。

・元妃の妹・浦速碗（ほそくわん）は既婚者で、姉に会うため宮中に行ったが、海陵王に性行為を迫られた。以後、彼女は二度と宮中に行かなかった。

・海陵王は、いとこの完顔烏禄（1123年〜1189年）の夫人・烏林荅（うりんと）氏に淫らな思いを抱き、召した。彼女は「私が行かねば、陛下は必ずあなたを殺すでしょう」と言って海陵王のもとに赴き、自殺した。

上記は『金史』が記す海陵王の淫虐行為の、ほんの一部である。

海陵王は在位12年目の1161年、60万の大軍を率いて、南宋を攻めた。33、34年前の靖康の変（1126年〜1127年）のときは、金軍は宋軍を打ち破り、あっというまに首都・開封を落としたが、今度はそうはいかなかった。

いとこが反対派として立ち上がり…





「南船北馬」と言うとおり、華北平原では無敵の金の騎馬軍団も、川や湖が多い江南の地では機動力を発揮できず、南宋軍を相手に苦戦したのだ。海陵王が臨安を攻めあぐねているあいだに、金の本国では海陵王の反対派が立ち上がった。反対派は海陵王のいとこ、完顔烏禄を皇帝に立てた（世宗）。進退窮まった海陵王は、遠征先の揚州で部下の反逆により殺された。享年40。

海陵王は死後、帝位を剝奪され、海陵郡王に落とされた。その後、さらに降格して庶民とされ「廃帝海陵庶人」と呼ばれた。ただし、一般には「海陵王」と呼ばれる。

世宗は、自分のために命を犠牲にした夫人をしのび、在位28年のあいだ皇后を立てなかった。また後宮の規模と制度を簡素なものとした。

世宗とその党派勢力は、海陵王の悪逆非道ぶりについての証言を収集し、海陵王は廃されて当然の暴君だったと宣伝した。史書が伝える海陵王の乱行も、少し割り引くべきかもしれない。

（加藤 徹 ： 明治大学法学部教授）