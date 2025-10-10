¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¼«¿®Ëþ¡¹¡¡¥²¥ì¥í¡Ö¥«¥Ê¥ÀÁ´ÂÎ¤¬ËÍ¤¿¤Á¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¯¤¤¼«¿®¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈAPÄÌ¿®¤¬9Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¢¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊALCS¡Ë¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¤Ë³«Ëë¡£Âè1¥·¡¼¥É¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÏËÜµòÃÏ¤ÇÂè1Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÀèÈ¯¤ÎÆóËç´ÇÈÄ¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥¬¥¦¥¹¥Þ¥ó¤È¿·¿Í¥È¥ì¥¤¡¦¥¤¥¨¥µ¥Ù¡¼¥¸¤Ï¡¢Âè1¡¦2Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ½½Ê¬¤ÊµÙÍÜ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤«¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ï10Æü¡ÊÆ±11Æü¡Ë¤Ë¥·¥¢¥È¥ë¤ÇÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¤òÀï¤¦¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤âÀ¸¤»Ä¤ê¤ò·ü¤±¤Æ¼çÎÏÅê¼ê¤òÅêÆþ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍÍø¤ÊÅ¸³«¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡º£µ¨¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë4¾¡3ÇÔ¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ë¤â4¾¡2ÇÔ¤È¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ì¼ê°Õ¼±¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥²¥ì¥í¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñÁ´ÂÎ¤¬¤¤¤ë¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òºÆ¤Ó¥«¥Ê¥À¤Ë»ý¤Áµ¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥²¥ì¥í¤ÏÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂÇÎ¨.529¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢9ÂÇÅÀ¤ÈÂçË½¤ì¤·¡¢¡È¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¡É¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æº£²ó¤¬µåÃÄ»Ë¾å8ÅÙÌÜ¤ÎALCSÍ¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1992Ç¯¤È93Ç¯¤ÎÏ¢ÇÆ»þ¤Î¤ß¤À¡£