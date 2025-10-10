新婚パワー全開のトップだ。「大和証券Mリーグ2025-26」10月9日の第1試合は、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）が自団体の研修生・山崎南湖さんとの入籍を発表後の初トップ獲得。今期5戦3勝でラス無しと、絶好調をキープした。

【映像】愛妻にメッセージを贈る園田賢

この試合は東家から園田、KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）、渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）、TEAM雷電・黒沢咲（連盟）の並びで開始。東2局、園田は2つ仕掛けてカン6筒待ちのタンヤオをテンパイ。残り1枚だったこの窮屈な待ちをツモ、タンヤオ・赤2・ドラの8000点で先制した。

南入時点でもトップをキープしていた園田だが、南1局で日向の満貫を親被りし2着目へ。再び勝負どころを迎えたのは南3局1本場。終盤に日向のリーチを受け、園田はイーシャンテン。その後、高目二盃口のテンパイを組むと、日向の現物待ちということもありダマテンに構えた。直後、日向が五万をツモ切って園田のアガリ。タンヤオ・平和・一盃口の3900点（＋300点）でトップ目を奪還、そのまま逃げ切った。

園田は入籍発表直後の10月3日、第2試合に登板していたが、3着でインタビュー機会はなし。第1試合でトップを取った浅見真紀（最高位戦）が代わりに結婚を報告していた。これについて園田は「3着でもインタビューに呼ばれると思っていたら、浅見さんが結婚のご報告をしちゃったから…」「結婚を発表したかったのに呼ばれず、『こりゃ大変だ』となっていましたね」と、振り返った。日向の役満を封じた南3局1本場については「ツモり四暗刻かドラ単騎」と役満の可能性が読みに入っていたと語り、自身の手については「気づけば二盃口をテンパイしていて…。アガれないと思っていた。本当にラッキーでした」。

最後は南湖夫人へメッセージ。「みなみ、今日も夜、検討配信をして家がガヤガヤうるさいと思うけど、怒らないようにね」と照れながら伝え、その様子に視聴者からは「奥さんへのメッセージｗ」「かわいすぎな園田さんｗ」と反響が寄せられた。

【第1試合結果】

1着 赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）3万4400点／＋54.4

2着 渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）2万4300点／＋4.3

3着 KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）2万3000点／▲17.0

4着 TEAM雷電・黒沢咲（連盟）1万8300点／▲41.7

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）