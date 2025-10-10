「フェニックス・リーグ、広島３−６楽天」（９日、生目の杜運動公園第２野球場）

広島・佐々木泰内野手（２２）が９日、みやざきフェニックス・リーグの楽天戦で今リーグ初の長打を放った。「３番・指名打者」でフル出場し、八回に左翼線へ適時二塁打。今季は１軍で５４試合に出場して打率・２７１も本塁打はなかった。長打と打点が今秋のテーマ。１１日からの第２クールでは、打撃コーチと二人三脚で打撃改良に取り組んでいく。

豪快に引っ張って魅力を披露した。南国・宮崎での４試合目。ようやく長打が飛び出した佐々木は「得点圏で安打を打てたのはすごく良かった」と納得顔を見せた。

４点を追う八回２死一、二塁。日当の変化球を捉えた。「真っすぐから入った中で、変化球に対応できた」と明かし、「まだまだ、大きい当たりがない。打球をしっかり上げていけるようにやっていきたい」と今後の実戦で放物線を描くイメージを膨らませた。

１年目の今季は５４試合の出場で打率・２７１。非凡な打撃センスを示す一方、プロ初本塁打は来季以降に持ち越した。９月には１５戦連続安打を記録するも、全て単打。長打と打点に主眼を置き、今リーグに挑んでいる。

長打量産の鍵は軸足にあると、新井２軍打撃コーチは着目した。「軸足を使えていないような気がするね。軸足を使ってボールに（力を）伝える作業を練習からやっていかないといけない」と１１日の第２クールから、本格的に打撃改良に向けた助言を送っていく。

今リーグはここまで、チーム最多の６安打と対応力は示せている。「タイミングを取るのがうまいし、（打つ）ポイントがいいからヒットになる。それは彼の素晴らしい部分。そこを消さずに、プラスアルファで軸足の使い方」と同コーチは指導方針を明確にした。「継続して、もっともっといい打席を増やしていきたい」と佐々木。ロマンあふれる長距離砲への土台を築き上げていく。