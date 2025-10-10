杉浦太陽、辻希美と二人三脚で次女の育児に奮闘！「本当に家族想い」「優しすぎる」と称賛の声

10月8日、杉浦太陽が自身のYouTubeチャンネル『たぁちゃんネル』を更新。妻・辻希美への愛情や思いやりが感じられる育児エピソードを明かし、反響を呼んでいる。

杉浦は、次女が生まれて1ヶ月ほど経ったタイミングで撮影している動画だと前置きすると、「安定の寝不足です」「新生児の時期は終わったけど、やっぱり夜中の時間はね。のんと一緒に起きて、授乳タイムを見て、一緒に寝るみたいな。このリズムがだいぶ掴めたね」とコメント。

この流れで、「1回ちょっとヤバい時あったんですよ」と切り出すと、「育休が終わって仕事を復帰して、やっぱり朝早い仕事もあるじゃないですか。生放送が6時入り7時回しの番組があるので」「その時の夜中の授乳の時に、俺、どうしようかすごい迷って。頑張って気合いで一緒に起きるはいいが、明日の仕事に影響出たらどうしようか、みたいな感じで」と振り返った。

そして、「起きたけど、『ごめんちょっと今日は寝なきゃヤバいかもしれん』って言って。一応3時間ごとに起きてはいて、『のん大丈夫か？』とかやってたんですけど」と、起きるだけに留める形で対応したと説明し、「のん自身はさ、授乳して、寝なかったらあやしに行ってとかいろいろ動き回ってたから。申し訳ねぇなと思いながら…」と明かしていた。

こういった杉浦の育児エピソードに対し、動画のコメント欄には、「本当に家族想い」「一緒に起きてくれるとかすごい」「優しすぎる」といった称賛の声が寄せられている。