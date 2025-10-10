磯山さやか、最高に魅力的な“マシュマロボディ”にドキッ！リラックスした無防備SHOT披露

バラエティ番組などで活躍を続け、女優としても存在感を発揮する磯山さやか。デビュー25周年を記念した最新写真集「余韻」を10月22日にリリース、12月5日には同写真集にグラビアヒストリーPHOTOBOOKやアクリルフィギュアスタンドなど、5つのプレムアム付録がついた豪華版を講談社より発売する。この最新写真集「余韻」のカバーカットが決定した。

【写真】“とっておきのスマイル”を見せたカバー裏カット

オーストラリア・ケアンズを舞台に、笑顔はじけるキュートなビキニ姿、オトナの魅力あふれる艶やかなランジェリー姿、そして写真集ならではの大胆ショットを披露し、いくつになっても変わらない愛らしさ、そしていつまでも色褪せることのない、今現在の磯山の美しさを写真に収めたデビュー25周年写真集「余韻」。

そのカバーカットは、彼女の代名詞でもある“マシュマロボディ”の魅力を最大限に引き出した1枚。ケアンズ郊外の緑に囲まれた邸宅のテラスで撮影した。デッキチェアにもたれたグラビアレジェンド・磯山さやかの、リラックスして無防備な姿に思わず引き込まれる。

また、カバー裏カットは、ケアンズのマーケットで撮影したとっておきのスマイルショットとなっている。