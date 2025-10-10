Ä«¥É¥éŽ¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¤Î¥â¥Ç¥ë¾®Àô¥»¥Ä¤ÏÀ¸¸å7Æü¤ÇÌ¾Ìç¤Î²È¤«¤éÍÜ½÷¤Ë¡ÄŽ¢¤â¤é¤ï¤ì¤Ã»ÒŽ£¤¬ËÜÅö¤ËÎø¤·¤¬¤Ã¤¿Áê¼ê
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ä¹Ã«ÀîÍÎÆó¡ØÈ¬±À¤ÎºÊ ¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÀ¸³¶¡Ù¡ÊÄ¬Ê¸¸Ë¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥»¥Ä¤ÏÀ¸¸å7Æü·Ð¤Ä¤È¡¢À¸²È¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿
¥»¥Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¡¢¾®Àô²È¤È¤½¤Î±ó¤¤¿ÆÀÌ¶Ú¤ËÅö¤¿¤ë°ð³À²È¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢º£ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¤ë»Ò¤Ï°ð³À²È¤¬¤â¤é¤¤¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾®Àô²È¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë´ö¿Í¤â¤Î»Ò¶¡¤ò¼ø¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ð³À²È¤Ï»Ò»ý¤¿¤º¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÃÂÀ¸7ÆüÌÜ¤ò½Ë¤¦¡Ö¤ª¼·Ìë¡×¤ò½ª¤¨¤¿¼¡¤ÎÈÕ¤Ë¡¢¥»¥Ä¤ÏÆýÊì¤È¤È¤â¤Ë²ïäÆ(¤«¤´)¤ËÍÉ¤é¤ì¤Æ¡¢¾ë²¼Ä®¤ÎÀ¾ËÌ¡¢ÆâÃæ¸¶Ä®(¤Ê¤«¤Ð¤é¤Á¤ç¤¦)¤âÁÄÊì¶¶(¤Ð¤Ð¤Ð¤·)¤Ë¶á¤¤°ð³À²È¤Î²°Éß¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¡£
¥»¥Ä¤¬À¸¤¤°é¤Ä°ð³À²È¤Ï¡¢Âå¡¹É´ÀÐ¤ò¿©¤ß¡¢Àï»þ¤Ë¤Ï¡¢°ìÆó¤Î²ÈÍè¤òÊú¤¨¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÊÂ»Î¡×¤Î²ÈÊÁ¤Ç¡¢²È³Ê¤Ï¡¢ÌóÀé¿Í¤Î»ÎÊ¬¤Î»ø¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ãæ¤Û¤É¤Î°ÌÃÖ¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£Éã¤È¤Ê¤Ã¤¿¶â½½Ïº¤Ï26ºÐ¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤¬¤¢¤Ã¤¿
¥»¥Ä¤ÎÍÜÉã¤È¤Ê¤Ã¤¿°ð³À¶â½½Ïº(¤¤ó¤¸¤å¤¦¤í¤¦)¤Ï¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤ÀËþ26ºÐ¤Î¡¢¤¤¤¿¤Ã¤Æµ¤¤Î¤¤¤¤Á±ÎÉ¤Ê»ø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¡¢²¦À¯Éü¸Å¤ÎÂçÀ¯ÊÑ¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢µþÅÔ¤¬¶ÛÇ÷¤·¤¿¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢µþÅÔ·ÙÈ÷¤ÎÇ¤¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë±¨´ÝÄÌ¤Ë²ÈÍè¤ò¸¯¤Ã¤Æ¡¢¹¥Êª¤Î²Û»Ò¤òÇã¤ï¤»¤¿¤ê¡¢¸å¡¹¤Þ¤Ç¡¢Ä»±©¡¦Éú¸«¤ÎÀï¤¤¤ò¡¢¤ª¤â¤·¤í¤ª¤«¤·¤¯»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¸ì¤êÊ¹¤«¤»¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¹¥¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ºÊ¤Î¥È¥ß¤Ï2ºÐÇ¯²¼¤Ç¡¢Ìµ³Ø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢²¿»ö¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤â´ïÍÑ¤Ç¹ü¿È¤òÀË¤·¤Þ¤ºÎ©¤ÁÆ¯¤¯¡¢¼ÂÄ¾¤Ç°¦¾ðË¤«¤Ê½÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¡¢°ð³À²È¤Î¸Í¼ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¶â½½Ïº¤ÎÉã¤ÎËü±¦±ÒÌç(¤Þ¤ó¤¨¤â¤ó)¡ÊÊÝÀç(¤Û¤»¤ó)¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Èà¤ÏÅö»þ¡¢Ëþ50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢ÁÈ»Î(¤¯¤ß¤·)¤È¤·¤ÆÈÖÆþ¤ê¤·¤Æ26Ç¯¤È¤¤¤¦Ê¼(¤Ä¤ï¤â¤Î)¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¹õÁ¥Íè¹Ò°ÊÍè¡¢±£´ô¤Î·ÙÈ÷¤äÂçºä¤Î¼é±Ò¤Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏµþÅÔ¤ÎÆó¾ò¾ë¤ä¸æ½ê¤Î·Ù¸î¤Ë¤È¡¢Â¿Æñ¤Ê»þÂå¤ÎÌ³¤á¤ò¼¡¡¹¤È²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿»ø¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÈà¤Ï¡¢¸å¡¹¤Þ¤Ç¤â¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Îµ¤°Ì¤È¸ÅÉð»ÎÉ÷¤ÊÀ¸³è¤Ö¤ê¤ò¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÃË¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤É2Ç¯Á°¤«¤é¡¢ÈÍ¼ç¤Î¡Ö¸æ»ÒÍÍÊý¸æÈÖÊý¡×¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âç¤Î»Ò¶¡¹¥¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¼¡Âè¤Ç¡¢°ð³À²È¤Ï¡¢ÍÜ½÷¤Î¥»¥Ä¤ò·Þ¤¨¤ÆÂç¤¤¤Ë´î¤Ó¡¢°ì²È¤ò¤¢¤²¤Æ²Ä°¦¤¬¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¿ÈÊ¬¤Î¹â¤¤²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿½÷¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤ª¾î(¤¸¤ç)¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç°é¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥»¥Ä¤¬¤â¤é¤ï¤ì¤¿°ð³À²È¤ÏÃæ´ÖÁØ¤À¤Ã¤¿
¡ØÎó»ÎÏ¿¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢°ð³À²È¤Ï¸µÁÄ¤ÎÆ£½õ(¤È¤¦¤¹¤±)¤¬±äÊõ¸µÇ¯¡Ê1673¡ËÆóÂå½Ð±ÀÈÍ¼ç¤Î¹ËÎ´(¤Ä¤Ê¤¿¤«)¤Ë¾¤¤·Êú¤¨¤é¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢6ÂåÌÜ¤ÎËü±¦±ÒÌç¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Ï¡¢50¿Í¤Ò¤ÈÁÈ¤Ë1¿Í¤ÎÈÖÆ¬¤ÎºÓÇÛ¤ò¼õ¤±¤ëÁÈ»Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ø°ÂÀ¯ÆóÇ¯¸æµëÄ¢¡Ù¡Ê¡Ø±ÀÈÍ¿¦À©¡Ù½ê¼ý¡Ë¤Ç¡¢Åö¤ÎËü±¦±ÒÌç¤Ï¡¢ÀÖÌÚÆâÂ¢ÁÈ50¿ÍÃæ18ÈÖÌÜ¤ËÌ¾¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÈÏ½¤Ï3ÂåÌÜ°Ê¸å¡¢¡Ê¥»¥Ä¤ÈÈ¬±À¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¤¢¤ë¡Ë¾®Àô°ìÍº¤¬µ¤¹ÄÌ¤êÉ´ÀÐ¤Ç¡¢»ÎÊ¬¤Î»ø¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤Þ¤ºÊ¿¶ÑÅª¤ÊÊë¤é¤·¸þ¤¤Î²È¤Ç¤¢¤ê¡¢Åµ·¿Åª¤ÊÊÂ»Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌÀ¼£4Ç¯¡Ê1871¡ËËö¤Î¡Ø»ÎÂ²µëÏ½Ä¢¡Ù¤Ç¤â¡¢»ÎÊ¬¤Î»ø999¿ÍÃæ428ÈÖÌÜ¤Ë¡¢²ÈÆÄ¤òÁêÂ³¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î°ð³À¶â½½Ïº¤ÎÌ¾¤¬¸«¤¨¡¢ÂçÂÎ¤Î²È¤Î³Ê¼°¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
°ð³À²È¤Î²°Éß¤Ï¡¢¿ÀºîÌø»Ò¤Î¡Ö¥Ø¥ë¥ó¤Îµìµï¤È·ëº§¡×¡Ê¡Ø³Ø±ñ¡ÙÂè¸Þ´¬½½Æó¹æ½ê¼ý¡Ë¤¬¡¢ÆâÃæ¸¶ÁÄÊì¶¶¤ÎÅìÆî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾ë²¼²°Éß¿Þ¤Î¤¤¤º¤ì¤â¡¢Åö¤Î°ÌÃÖ¤Ë¡Ö°ð³À¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÎ¤Ï¡¢¾¾¹¾¾ë¤ÎÀ¾¤ÎÆâËÙ¤È¡¢³°ËÙ¤ËÅö¤¿¤ë»Í½½´ÖËÙ(¤±¤ó¤Û¤ê)¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎËÙ¡ÊÃæËÙ¡Ë¤¬ÆîËÌ¤ËÀü(¤¦¤¬)¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎËÌÃ¼¤ËÁÄÊì¶¶¤¬²Í¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥»¥Ä¤¬ÍÄÇ¯»þÂå¤òÁ÷¤Ã¤¿°ð³À²È¤Î²°Éß¤Ï¡¢¤½¤ÎËÙ¤ÎÅìÂ¦¤ÎÅÚ¼ê¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÍÜÉãÊì¤ÈÁÄÉã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÜÁÄÊì¤âÂ¸ºß¤·¤¿
¾¾¹¾¤ÎËü¼÷(¤Þ¤ó¤¸¤å)»û¤Ë¡¢°ð³À²È¤ÎÊèÈêµÚ¤Ó²áµîÄ¢¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Î¾Êý¤È¤âË×Ç¯¤ÎµÆþ¤Ï¤¢¤ë¤¬µýÇ¯¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¾¾¹¾»ÔÌò½ê¤Ë¤Ï¡¢°ð³À¶â½½Ïº¤Î½üÀÒÊí¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÆÂ²¤Î¤´¸ü°Õ¤Ë¤è¤ê±ÜÍ÷¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¡£
°ìÍº¤Ï¡ØÉã¡ÖÈ¬±À¡×¤ò²±¤Õ¡Ù¤Ç¡¢¶â½½Ïº¤¬Åìµþ¤ÇË×¤·¤¿¤Î¤ÏÌÀ¼£32Ç¯11·î¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½üÀÒÊí¤Ç¤Ï¡ÖÌÀ¼£»°½½»°Ç¯½½°ì·î¡Ê½½¶åÆü¡Ë¡×¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÀµ¤·¤¯Ëü¼÷»û¤ÎµÏ¿¤È°ìÃ×¤·¡¢°ìÍº¤Îµ²±°ã¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£À¸Ç¯¤Ï¡¢½üÀÒÊí¤Ë¤è¤ì¤ÐÅ·ÊÝ12Ç¯¡Ê1841¡Ë7·î¤À¤«¤é¡¢¥»¥ÄÃÂÀ¸¤Î»þ¤Ë¤ÏËþ26ºÐ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ºÊ¤Î¥È¥ß¤ÎË×Ç¯¤Ï¡¢°ìÍº¤Îµ½Ò¤ÈËü¼÷»û¤ÎµÏ¿¤¬°ìÃ×¤¹¤ë¡ÊÂçÀµ¸µÇ¯8·î¡Ë¤¬¡¢°ìÍº¤Îµ¤¹µýÇ¯¤Ëµò¤é¤º½üÀÒÊí¤Ë¤¢¤ëÀ¸Ç¯¡ÊÅ·ÊÝ14Ç¯¡Ì1843¡Í10·î¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¥»¥Ä¤ÎÃÂÀ¸»þ¤Ë¤ÏËþ24ºÐ¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£¶â½½Ïº¡¦¥È¥ßÉ×ÉØ¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇ¯Îð¤ÇÍÜ½÷¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÉð²È¤ÎÁáº§¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÍÜÁÄÉã¤ÎËü±¦±ÒÌç¤ÎÇ¯Îð¤â¡¢½üÀÒÊí¤Ë¤¢¤ëÀ¸Ç¯¡ÊÊ¸À¯2Ç¯¡Ì1819¡Í1·î¡Ë¤Ëµò¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥»¥Ä¤Ë¤ÏÍÜÁÄÊì¤¬¤¤¤Æ¡¢Ëþ8ºÐ¤ÎÌÀ¼£9Ç¯¡Ê8·î13Æü¡Ë¤Þ¤ÇÂ¸Ì¿¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ëü¼÷»û¤ÎÊèÈê¤È²áµîÄ¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥»¥Ä¤Î¸¶¹Æ¤Ë¤¹¤éÉ½¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²áµîÄ¢¤Ë¤Ï¡Ö¶â½½Ïº¤ÎÊì¡×¤È¤¢¤ë¤¬¡¢Ìõ¤¢¤Ã¤Æ°ð³À²È¤Ç¤ÎÀ¸³è¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¡£
¢£2ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢À¸²È¤«¤é°ì½ï¤À¤Ã¤¿ÆýÊì¤¬µî¤ë
ÍâÇ¯¤Î2·î4Æü¡¢°ð³À²È¤Ç¤Ï½Ð±À¤ÎÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î½¬´·¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢¥»¥Ä¤Î¡ÖÆó(¤Õ¤¿)ÃÂÀ¸Æü¡×¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£¹´Ö¤ÎÃæ±û¤ËÃÖ¤¤¤¿¹³¸(¤Ò¤í¤Ö¤¿)¤Ë¡¢ËÜ¡¦É®¡¦Åá¡¦»»È×(¤½¤í¤Ð¤ó)¡¦¹Å²ß¡¦¾®Æ¦¡¦ÃåÊª¡¦¿Í·Á¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÊ¡¹¤òºÜ¤»¡¢¥»¥Ä¤Ë¶ÀÌß¤òÇØÉé¤ï¤»¤ÆÇç(¤Ï)¤ï¤»¡¢²ÈÃæ¤¬¸«¼é¤ëÃæ¤Ç¡¢¹³¸¤«¤é3ÉÊ¤ò¤Ä¤«¤Þ¤»¤ÆÈà½÷¤Î¾Íè¤òÀê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Ëþ2ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆýÊì¤¬²Ë¸ð(¤¤¤È¤Þ¤´)¤¤¤ò¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈáÄË¤Ë¡¢¥»¥Ä¤ÎÇ¾Î£¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤ì¤¿Éô²°¤Î²¨¤ÎÌÏÍÍ¤«¤é¡¢¡ÖÆýÊì¡¢ÆýÊì¡×¤Èµã¤¶«¤Ö¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤Þ¤Ç¹ï¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢½ÐÆþ¤ê¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿ÆýÊì¤È¤ÏÎ¢Æ»¤Ç¡¢¡ÖÆâ½ï¤Ç¡×²ñ¤Ã¤Æ¡¢Êú¤¾å¤²¤é¤ì²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤¿¡£
¢£ÌÀ¼£°Ý¿·¸å¤â°ð³À²È¤Ë¤ÏÁä¤äÅá¡¢³»¤¬¤¢¤Ã¤¿
Êª¿´¤¬¤Ä¤¯º¢¤Î¥»¥Ä¤ÎÌÜ¤Ë±Ç¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢²°Éß¤ÎÇÏ¾®²°¡¢ÃÝé®¡¢¹¤¤Èª¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ý³Ï¤Î¸õ¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ç¯¹×¤ÎÊÆÉ¶¤¬»°³Ñ·Á¤òÀ®¤¹»³¤ÈÀÑ¤Þ¤ì¤¿¡£Áä¤Î³Ý¤«¤ë¸¼´Ø¤òÆþ¤ì¤Ð¡¢³»Ý¤(¤è¤í¤¤¤Ó¤Ä)¤äÅá³Ý¤±¤¬¤¢¤ê¡¢Ä«¤Ë¤Ï¡¢ÍÜÁÄÉã¤ÎËü±¦±ÒÌç¤äÍÜÉã¤Î¶â½½Ïº¤¬¶ÀÂæ¤òÁ°¤Ëñþ(¤Þ¤²)¤ò·ë¤¦¤Î¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
ÆýÊì¤¬²Ë¸ð¤¤¤·¤¿ÍâÇ¯¤Î½©¡¢¿ô¤¨4ºÐ¤Ç¤Î¡ÖÂÓÄ¾(¤ª¤Ó¤Ê¤ª)¤·¡×¤¬½Ë¤ï¤ì¡¢²¨¤â¾ã»Ò¤â³«¤±Êü¤¿¤ì¤¿²ÈÃæ¤ò°ìÇÕ¤Ë¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎµÒ¤¬¾·¤«¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÎÃ¯¤«¤é¤â¡½¡½ÍÄ¤¤¥»¥Ä¤«¤é¤Ç¤¹¤é¡Ö¤¨¤é¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¾®ÀôÍÍ¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃË¤é¤·¤¯ÅÙÎÌ¤Î¹¤¤¼ÂÉã¤Ø¤Î·É°¦¤Ï¡¢¥»¥Ä¤¬À¸³¶Êú¤Â³¤±¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¤â¤é¤ï¤ì¤Ã»Ò¤À¤¬¡¢°¦¾ð¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿
¤³¤Îº¢¤«¤é¥»¥Ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¡ÖÌã(¤â¤é)¤¤»ù(¤´)¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤ÆÉÔËþ¤Ë´¶¤¸¤¿¤¬¡¢°ð³À²È¤Î¿Æ¤¿¤Á¤Î°¦¾ð¡¢²Ä°¦¤¬¤ê¤è¤¦¤Ï¡¢¤Þ¤¿³ÊÊÌ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èà½÷¤â¿´¤«¤é°¦¤·Êé¤¤¡¢¤½¤Î¿Æ»Ò¤Î¾ð¤â¤Þ¤¿¡¢À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆæÊ(¤«¤²)¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥»¥Ä¤Ï¡½¡½ÌÀ¤é¤«¤Ë°ìÍº¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸¤Æ¡½¡½ÀèÁÄ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃ¡Ê¡Ö¥ª¥Â¥¤ÍÍ¤Î¤Ï¤Ê¤·¡×¡Ë¤ä¡¢¸Ê¤ÎÍÄ»þ¤Î»×¤¤½Ð¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢°ìÍº¤Î¼è¼Î¤ò·Ð¤Æ¡ØÉã¾®ÀôÈ¬±À¡Ù¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¡£¥»¥Ä¤Î¸¶¹Æ¤ÎÊý¤Ï¡¢ÃÇÊÒÅª¤Ë¾®Àô²È¤Ë°ä¤µ¤ì¡¢¿·³ã¸©Æîµû¾Â»Ô¤ÎÃÓÅÄµÇ°Èþ½Ñ´Û¤Ø¡½¡½¤½¤Î½×¹©»þ¡Ê1998¡Ë¤Ë¡½¡½°Ü¾ù¤µ¤ì¤¿¡£¡ØÈ¬±À¤ÎºÊ¡¡¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÀ¸³¶¡Ù¤Î¼¹É®¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢Æ±¸¶¹Æ¤ò´Þ¤à¥»¥Ä´Ø·¸¤Î¡ÖÌ¤È¯É½»ñÎÁ¡×¤ò¡¢Èþ½Ñ´Û¤Î´ÛÆâ¤ÇÉ®¼Ì¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆóÃÂÀ¸Æü¡×¤Î¸å¡ÖÂÓÄ¾¤·¡×¤Þ¤Ç¤Îµ½Ò¤Ï¡¢¤â¤Ã¤Ñ¤éÅö¤Î¡Ö¥»¥Ä¤Î¸¶¹Æ¡×¤Ëµò¤ê¡¢°ìÍº¤Îµ½Ò¤È¤Î´Ö¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤â¡¢¤³¤Î¡Ö¸¶¹Æ¡×¤òÍ¥Àè¤·¤¿¡£
¡ÖÆýÊì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¤¬¸åÇ¯¤â¤·¤¤ê¤ËÆýÊì¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¥Ø¥ë¥ó¡Ê·ëº§¤·¤¿¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ËÏÃ¤·¤¿¤é¡¢»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÆýÊì¤òÁÜ¤½¤¦¤È¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤â¤¦¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤òÉÕµ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¢£ÈÇÀÒÊô´Ô¤Ç¡¢ÈÍ»Î¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ï¶ì¤·¤¯¡Ä
¤³¤¦¤·¤¿ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢¤½¤Îº¬Äì¤ÇÊø¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£½é¤á½Ð±À¤Î»ø¤¿¤Á¤Ï¡¢¼ç·¯¤Î¾¾Ê¿Äê°Â¤¬¿·À¯ÉÜ¤Î°ÒÎá¤Î²¼¤Ç¤â¡¢½¾Íè¤ÎÃÏ°Ì¤òÊÝ¤ÁÆÀ¤¿¤³¤È¤Ë°ÂÅÈ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤âÂ«¤Î´Ö¡¢Èà¤é¤Ï¡¢Åìµþ¤Ë°Ü¤Ã¤¿Ãæ±ûÀ¯ÉÜ¤¬¼¡¡¹¤ÈÈ¯¤¹¤ë»ØÎá¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë²á¹ó¤Ê¤â¤Î¤«¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¥»¥Ä¤Î¡ÖÆóÃÂÀ¸Æü¡×¤Î4¥«·î¸å¤Ë¡¢ÈÍ¼ç¾¾Ê¿Äê°Â¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎÂçÌ¾¤¿¤Á¤ËÊï¤Ê¤é¤Ã¤Æ½Ð±À¤ÎÈÇÀÒ¤òÊô´Ô¤·¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÃÎÈÍ»ö¤È¤·¤Æ¡¢µì²È¿Ã¤Î²ÈÏ½¤Îºï¸º¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¾¾¹¾ÈÍ¤Ç¤ÏÍâÌÀ¼£3Ç¯¡Ê1870¡Ë¤ÎÊë(¤¯¤ì)¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÀÐ¹â¤ËÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Î¤¢¤Ã¤¿»ÎÊ¬¤Î»ø¤Î²ÈÏ½¤¬¡¢Á´°÷°ìÎ§¤Î¼Â³Û32ÀÐ¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ï°ð³À²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï2³ä¤À¤¬¡¢¾®Àô²È¤Ë¤Ï7³ä3Ê¬¡¢¤¢¤ë»ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡½¡½ÍâÇ¯7·î¤Þ¤ÇµëÉÕ¤µ¤ì¤¿¿¦ÊÆ¤òÊÌ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡½¡½¼Â¤Ë9³ä8Ê¬¤â¤Îºï¸º¤ò°ÕÌ£¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥»¥Ä¤Î¡ÖÂÓÄ¾¤·¡×¤ÎÁ°Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÊÎò»Ë²È Ä¹Ã«Àî ÍÎÆó¡Ë