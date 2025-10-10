¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Î»¦¤·²°¤«¤é°ìÊÑ¡ªÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤ÎÌòºî¤ê¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÈÆÉ¤ß¤â¤Î¡É¤È¤Ï¡Ú¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼ÉÕ¤¡Û
Ä«¥É¥é¤³¤ÈÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤Ç¡¢¡Ø²øÃÌ¡Ù¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¾®ÀôÈ¬±À¤È·ëº§¤·¤¿¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¿ÍÊª¤À¡£±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¡Ö¹â¡×¤ÎÉ½µ¤Ï¡¢Àµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¡£Ä«¥É¥é¤Î½é½µ¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤»Ò¤É¤â»þÂå¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤â¤½¤¦¤À¡£¤¿¤À¡¢Âè1½µ¤ÎËÁÆ¬¡¢Ì¤Íè¤Î»Ñ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢Âè5²ó¤Ç18ºÐ¤È¤Ê¤ê¡¢Âè2½µ¤«¤éñ¥ÁÖ¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤Ë¼èºà¤·¤¿¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡¦¹½À®¡¿¥é¥¤¥¿¡¼¡¡ÌÚËó Åß¡Ë
¡ÖÄ«¥É¥é¤ò¸«¤Æ¡¢Á°¤ò¸þ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×
¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡£
¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤ÎÉ½¾ð¤¬¤¤¤¤¡£ÊòÁ³¤È¤·¤¿º¤¤ê´é¤¬ÈáØÈ¤Ë¤Ê¤é¤º¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ç¡¢Ë×Íî»ÎÂ²¤ÎÉÏË³Êë¤é¤·¤ò¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤º¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Íî¸ì¤Î·Ú¤ä¤«¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤âÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤¬¡¢²¿¤«ÊÉ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ÊÉ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì¤Íè¤¬¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä«¥É¥é¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¤¤¤Ä¤â¡¢Á°¤ò¸þ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤¤¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿É¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î¿É¤µ¤òÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤ÈËè²óÄ«¥É¥é¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¡¡º£²ó¤Î¥È¥¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Á°¤Î¸þ¤Êý¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¥È¥¤Ê¤ê¤Î¤ä¤êÊý¤ò¸«¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥È¥¤Î²È¤ÏÌÀ¼£°Ý¿·¤ÇÉð»Î¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Éã¤ÏÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤ËÊÌ¤Î»Å»ö¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥¼«¿È¤â²È¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÃÎ·Ã¤ò¤·¤Ü¤ë¡£
¡¡ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡¢¥È¥¤ÏÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤¡¢Êì¤Ë²øÃÌ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤¬¤ä¤¬¤ÆÆüËÜ¤Î²øÃÌ¤Ë¶½Ì£¤ò¤â¤Ä¥Ø¥Ö¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤²øÃÌ¤ò¤»¤¬¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»Ë¼Â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥È¥¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¾®Àô¥»¥Ä¤µ¤ó¤âÊì¿Æ¤«¤é²øÃÌ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤é¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥È¥¤Ï²øÃÌ¡¢¤Ç¤Ï¹âÀÐ¤µ¤ó¤ÏÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ï¡©
