66ºÐ¡£¸üÀ¸Ç¯¶â¤ËÆþ¤êÇ¯¶â³Û¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë¤Î¤È¡¢¶ÐÌ³·ÁÂÖ¤òÊÑ¤¨¤Æ·«¤ê²¼¤²¼õµë¤òÁª¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤¬ÆÀ¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·Â³¤±¤ë¤Î¤È¡¢·«¤ê²¼¤²¼õµë¤òÁª¤Ö¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤¬ÆÀ¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
benny¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤â¡¢µëÍ¿¤ÈÇ¯¶â¤Î¹ç·×¤¬´ð½à³Û¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬¡ÖÄä»ß¡×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¡Ö»ÙµëÄä»ß¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¯¶â¤Ï·«¤ê²¼¤²¤Ë¤è¤ëÁý³Û¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·Â³¤±¤ë¾ì¹ç¤ÎÁý³Û¸ú²Ì
ºß¿¦Ãæ¤Ï¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¤Â³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¾Íè¤ÎÇ¯¶â³Û¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹¡£Ç¯¶â¤ÎÁý³ÛÊ¬¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÁý³Û³Û¡áÉ¸½àÊó½··î³Û¡ß5.481¡¿1000¡ß¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î²ÃÆþ·î¿ô
Îã¤¨¤ÐÉ¸½àÊó½··î³Û¤¬30Ëü±ß¤Ç1Ç¯´Ö²ÃÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¡Ä¡Ä
30Ëü±ß¡ß5.481¡¿1000¡ß12¥«·î¢âÇ¯Ìó1Ëü9730±ß¤ÎÇ¯¶â¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
5Ç¯´Ö²ÃÆþ¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢Ç¯Ìó9Ëü8650±ß¡Ê¡á·î³ÛÌó8220±ß¡ËÂ¿¤¯¼õ¤±¼è¤ì¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£
¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤»¤º¡Ö·«¤ê²¼¤²¼õµë¡×¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÁý³Û¸ú²Ì
Ï·ÎðÇ¯¶â¤Ï¡¢¼õ¤±¼è¤ê¤òÃÙ¤é¤»¤ë¡Ê·«¤ê²¼¤²¤ë¡Ë¤È1¥«·î¤Ë¤Ä¤0.7¡óÁý¤¨¤Þ¤¹¡£65ºÐ¤«¤é5Ç¯·«¤ê²¼¤²¤Æ70ºÐ¤«¤é¼õµë¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¡¢Ç¯¶â³Û¤Ï42¡óÁý¤¨¤Þ¤¹¡£
Ãí°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢·«¤ê²¼¤²´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢Í×·ï¤òËþ¤¿¤¹ÇÛ¶ö¼Ô¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤â¤é¤¨¤ë²ÃµëÇ¯¶â¤Ï»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢·«¤ê²¼¤²¤Ë¤è¤ëÁý³Û¤â¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡
¤¿¤À¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ÈÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤Î¤ß¤ò·«¤ê²¼¤²¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡ÖµëÍ¿¤òÄ´À°¤·¤ÆÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤È²ÃµëÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ä¤Ä¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤À¤±¤ò·«¤ê²¼¤²¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊýË¡¤âÁª¤Ù¤Þ¤¹
°ìÊý¡¢·«¤ê²¼¤²¼õµë¤ÏÆ¯¤Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤ò¤Ê¤¯¤·¤Ä¤Ä¾Íè¤ÎÇ¯¶â³Û¤òÁý¤ä¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÃµëÇ¯¶â¤¬»ß¤Þ¤ëÅÀ¤ä¡¢Áý¤¨¤ë³ä¹ç¤¬À¸³è¤Ë¸«¹ç¤¦¤«¤Ï¸ÄÊÌ¤Î»î»»¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¼õ¤±¼è¤êÊýË¡¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Ç¯¶â»öÌ³½ê¤Ç»î»»¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È°Â¿´¤Ç¤¹¤Í¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
Q¡§¸üÀ¸Ç¯¶â¤ËÆþ¤êÂ³¤±¾Íè¤ÎÇ¯¶â³Û¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë¤Î¤È¡¢¶ÐÌ³·ÁÂÖ¤òÊÑ¤¨¤Æ·«¤ê²¼¤²¼õµë¤òÁª¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤¬ÆÀ¡©¡Ö66ºÐ¤Ç²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþÃæ¡£Ç¯¶â¤Ï¡Ø·«¤ê²¼¤²¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ØÄä»ß¡Ù°·¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¸üÀ¸Ç¯¶â¤ËÆþ¤êÂ³¤±¤Æ¾Íè¤ÎÇ¯¶â³Û¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë¤Î¤È¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤ËÆþ¤é¤º¶ÐÌ³·ÁÂÖ¤òÊÑ¤¨¤Æ¡Ø·«¤ê²¼¤²¼õµë¡Ê1¥«·îÅö¤¿¤ê0.7¡óÁý¡Ë¡Ù¤òÁª¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤¬ÆÀ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Êbenny¤µ¤ó¡Ë
A¡§¤É¤Á¤é¤¬ÍÍø¤«¤Ï¼ýÆþ¤ä¸üÀ¸Ç¯¶â²ÃÆþ¾õ¶·¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¶â³Û¤òÇ¯¶â»öÌ³½ê¤Ç»î»»¤·¤ÆÈæ³Ó¤¹¤ë¤Î¤¬°Â¿´¤Ç¤¹60ºÐ°Ê¹ß¤â¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯¤È¡¢µëÍ¿¤ÈÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¹ç·×¤¬¡Ö»ÙµëÄä»ß´ð½à³Û¡Ê2025Ç¯ÅÙ¤Ï51Ëü±ß¡Ë¡×¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
benny¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤â¡¢µëÍ¿¤ÈÇ¯¶â¤Î¹ç·×¤¬´ð½à³Û¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬¡ÖÄä»ß¡×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¡Ö»ÙµëÄä»ß¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¯¶â¤Ï·«¤ê²¼¤²¤Ë¤è¤ëÁý³Û¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·Â³¤±¤ë¾ì¹ç¤ÎÁý³Û¸ú²Ì
ºß¿¦Ãæ¤Ï¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¤Â³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¾Íè¤ÎÇ¯¶â³Û¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹¡£Ç¯¶â¤ÎÁý³ÛÊ¬¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÁý³Û³Û¡áÉ¸½àÊó½··î³Û¡ß5.481¡¿1000¡ß¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î²ÃÆþ·î¿ô
Îã¤¨¤ÐÉ¸½àÊó½··î³Û¤¬30Ëü±ß¤Ç1Ç¯´Ö²ÃÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¡Ä¡Ä
30Ëü±ß¡ß5.481¡¿1000¡ß12¥«·î¢âÇ¯Ìó1Ëü9730±ß¤ÎÇ¯¶â¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
5Ç¯´Ö²ÃÆþ¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢Ç¯Ìó9Ëü8650±ß¡Ê¡á·î³ÛÌó8220±ß¡ËÂ¿¤¯¼õ¤±¼è¤ì¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£
¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤»¤º¡Ö·«¤ê²¼¤²¼õµë¡×¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÁý³Û¸ú²Ì
Ï·ÎðÇ¯¶â¤Ï¡¢¼õ¤±¼è¤ê¤òÃÙ¤é¤»¤ë¡Ê·«¤ê²¼¤²¤ë¡Ë¤È1¥«·î¤Ë¤Ä¤0.7¡óÁý¤¨¤Þ¤¹¡£65ºÐ¤«¤é5Ç¯·«¤ê²¼¤²¤Æ70ºÐ¤«¤é¼õµë¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¡¢Ç¯¶â³Û¤Ï42¡óÁý¤¨¤Þ¤¹¡£
Ãí°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢·«¤ê²¼¤²´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢Í×·ï¤òËþ¤¿¤¹ÇÛ¶ö¼Ô¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤â¤é¤¨¤ë²ÃµëÇ¯¶â¤Ï»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢·«¤ê²¼¤²¤Ë¤è¤ëÁý³Û¤â¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡
¤¿¤À¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ÈÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤Î¤ß¤ò·«¤ê²¼¤²¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡ÖµëÍ¿¤òÄ´À°¤·¤ÆÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤È²ÃµëÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ä¤Ä¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤À¤±¤ò·«¤ê²¼¤²¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊýË¡¤âÁª¤Ù¤Þ¤¹
¤É¤Á¤é¤¬ÆÀ¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤ÆÆ¯¤Â³¤±¤ì¤Ð¾Íè¤ÎÇ¯¶â¤Ï³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢Ëè·î¤ÎÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢°åÎÅÌÌ¤ä¾ã³²¤òÉé¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÊÝ¾ã¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÊÝ¸±¾å¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢·«¤ê²¼¤²¼õµë¤ÏÆ¯¤Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤ò¤Ê¤¯¤·¤Ä¤Ä¾Íè¤ÎÇ¯¶â³Û¤òÁý¤ä¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÃµëÇ¯¶â¤¬»ß¤Þ¤ëÅÀ¤ä¡¢Áý¤¨¤ë³ä¹ç¤¬À¸³è¤Ë¸«¹ç¤¦¤«¤Ï¸ÄÊÌ¤Î»î»»¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¼õ¤±¼è¤êÊýË¡¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Ç¯¶â»öÌ³½ê¤Ç»î»»¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È°Â¿´¤Ç¤¹¤Í¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)