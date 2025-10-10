「マジで天才」マヂラブ・野田、母親の手芸作品のクオリティの高さに反響「めっちゃ上手くないですか」
お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルさんは10月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。出身中学校の創立記念の講演を行ったことを報告しました。また、母親の手芸作品を公開し、注目を集めています。
【写真】野田クリスタル母の高クオリティな手芸作品
また、「あと久しぶりに実家帰ったら母が手芸やりまくってた」と、母親の手芸作品の写真も公開しました。かご素材を使ったバッグや毛糸のぬいぐるみなど、作品の種類はさまざまですが、どれも高いクオリティです。中には人気キャラクターを模したものも。
コメント欄には、「お帰りなさい！！」「どんな話をされたのか気になります」「えっお母さんめっちゃ上手くないですか」「お母さん、マジで天才」「完全なる実家の母すぎる」といった声が寄せられています。さらに、「透明チューブに通してる！」と、かごの持ち手の工夫に注目する人も見られました。
(文:勝野 里砂)
母親お手製の高クオリティな作品野田さんは「母校が50周年だったので登壇してきた」とつづり、4枚の写真を投稿しました。1枚目には、中学校の校門を背にポーズを決める野田さんの姿が写っています。創立50周年を迎えた母校で、講演を行ったそうです。
実家で見つけたものまた、同日の別投稿では、実家で見つけたと思われる通信簿についても触れています。「中学の時の自分の通信簿が出てきて、3を書き足して8にしてた。5段階評価なのに」と、今だから話せるほほえ笑ましいエピソードとともに写真を公開しました。
