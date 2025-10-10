「8つの戦争を止めたがノーベル平和賞のためではない」トランプ大統領が受賞に意欲を示し「命を救いたかった」

日本時間の10日夕方に発表されるノーベル平和賞を巡って、アメリカのトランプ大統領は9日、「8つの戦争を止めたが、ノーベル平和賞のためにやったのではない」と語りました。

アメリカ・トランプ大統領：

私は8つの戦争を止めた。前例のないことだ。その（ノーベル平和賞の）ためにやったのではない。多くの命を救いたかったのだ。

トランプ大統領は記者団から、ノーベル平和賞の受賞の可能性について問われ、「歴史上、9カ月で8つの戦争を解決した者はいない」と自身の功績を訴えるとともに、「受賞のためにやったのではない」とも語りました。

一方、2009年にノーベル平和賞を受賞したオバマ氏については「何もしないことで受賞した」などと批判しました。

ノーベル平和賞を巡ってトランプ氏は、9月23日の国連総会の演説で「みんなが私がノーベル平和賞を受賞すべきだと言っている」と述べたほか、9月30日には自身が選ばれなければ「アメリカへの大きな侮辱だ」と主張していました。

ノーベル平和賞は日本時間の10日午後6時に発表されます。