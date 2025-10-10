簡単なのに見栄えする！秋の食卓を彩る絶品おかず「鮭の味噌ホイル焼き」
秋は魚もおいしい季節ということで、今回もあいかすみさん（@moaiskitchen）がピックアップした食材は「秋鮭」。さっぱりした味わいが特徴の秋鮭を、ご飯がすすむおかずに変身させます。ただ焼くだけでもハードルが高めな魚料理ですが、このレシピはトースター調理でOK！洗い物が少なくて済むのもうれしいポイントですよ♪
こんにちは、管理栄養士のもあいかすみ（@moaiskitchen）です。秋といえば秋刀魚やイワシなど、多くの魚が旬を迎える時期でもあります。
中でも代表的なのが「秋鮭」ではないでしょうか。秋の鮭は身が引き締まってさっぱりとした味わいが特徴。
今回は、旬の秋鮭をたっぷり味わえる秋のごちそうスピードレシピをご紹介します。
味噌ベースのたれをかけてホイルに包み、トースターで10分焼くだけ。焼き上がった瞬間、香りがふわっと広がり、ご飯がすすむこと間違いなしのおかずですよ。
ご紹介するレシピは1人分ですが、2人分にする場合は材料を倍量にして適宜“味噌だれ”をかけ、加熱時間を少し長めに調整してみてくださいね。
忙しい日でも簡単に作れて見栄えもするので、秋の食卓にぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。
材料（1人分）
・生鮭……1切
作り方
鮭は良質なたんぱく質に加え、疲労回復をサポートするビタミンB群や、抗酸化作用を持つアスタキサンチンを豊富に含む秋の旬食材です。
今月の『働楽おうちごはん』はいかがでしたか？
もあいかすみ（@moaiskitchen）｜Instagram
トースターで手軽に作れる秋レシピ
鮭の味噌ホイル焼き
・玉ねぎ……1/4個
・しめじ……1/4袋
【A】
・酒……大さじ1
・味噌……大さじ1
・砂糖……小さじ2
作り方
1. 玉ねぎは薄切りにする。しめじは石づきを取ってバラす。
2. アルミホイルの上に鮭を置き、1をのせる。
3. Aを混ぜ合わせて2にかける。
4. 最高ワット（1000W程度）のトースターで10分焼く。お好みでねぎやバター（分量外）を添える。
栄養ポイント
鮭は良質なたんぱく質に加え、疲労回復をサポートするビタミンB群や、抗酸化作用を持つアスタキサンチンを豊富に含む秋の旬食材です。
また、DHA・EPAといった不飽和脂肪酸は血液サラサラ効果が期待され、生活習慣病予防にも◎。
玉ねぎは硫化アリルで血流を促し、しめじは食物繊維やビタミンDが摂れるので、栄養バランスも抜群！ 味噌の発酵食品パワーも加わり、腸活にもおすすめの秋ごはんです。
忙しい人にこそおすすめしたい働楽ごはん
今月の『働楽おうちごはん』はいかがでしたか？
⚫︎旬の鮭を手軽に楽しみたい！
⚫︎簡単調理でおいしいご飯を食べたい！
⚫︎ご飯がすすむおかずが知りたい！
そんな方にぴったりなレシピなので、鮭がおいしい時期にぜひ作ってみてくださいね。
それでは、また次回の連載でお会いしましょう！
もあいかすみ（@moaiskitchen）｜Instagram