簡単なのに見栄えする！秋の食卓を彩る絶品おかず「鮭の味噌ホイル焼き」

秋は魚もおいしい季節ということで、今回もあいかすみさん（@moaiskitchen）がピックアップした食材は「秋鮭」。さっぱりした味わいが特徴の秋鮭を、ご飯がすすむおかずに変身させます。ただ焼くだけでもハードルが高めな魚料理ですが、このレシピはトースター調理でOK！洗い物が少なくて済むのもうれしいポイントですよ♪

トースターで手軽に作れる秋レシピ

こんにちは、管理栄養士のもあいかすみ（@moaiskitchen）です。





秋といえば秋刀魚やイワシなど、多くの魚が旬を迎える時期でもあります。中でも代表的なのが「」ではないでしょうか。秋の鮭は身が引き締まってさっぱりとした味わいが特徴。今回は、をご紹介します。味噌ベースのたれをかけてホイルに包み、トースターで10分焼くだけ。焼き上がった瞬間、香りがふわっと広がり、ご飯がすすむこと間違いなしのおかずですよ。ご紹介するレシピは1人分ですが、2人分にする場合は材料を倍量にして適宜“味噌だれ”をかけ、加熱時間を少し長めに調整してみてくださいね。忙しい日でも簡単に作れて見栄えもするので、秋の食卓にぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。

鮭の味噌ホイル焼き

材料（1人分）

・生鮭……1切

・玉ねぎ……1/4個

・しめじ……1/4袋



【A】

・酒……大さじ1

・味噌……大さじ1

・砂糖……小さじ2

作り方

1. 玉ねぎは薄切りにする。しめじは石づきを取ってバラす。

2. アルミホイルの上に鮭を置き、1をのせる。

3. Aを混ぜ合わせて2にかける。

4. 最高ワット（1000W程度）のトースターで10分焼く。お好みでねぎやバター（分量外）を添える。

栄養ポイント

鮭は良質なたんぱく質に加え、疲労回復をサポートするビタミンB群や、抗酸化作用を持つアスタキサンチンを豊富に含む秋の旬食材です。

また、DHA・EPAといった不飽和脂肪酸は血液サラサラ効果が期待され、生活習慣病予防にも◎。



玉ねぎは硫化アリルで血流を促し、しめじは食物繊維やビタミンDが摂れるので、栄養バランスも抜群！ 味噌の発酵食品パワーも加わり、腸活にもおすすめの秋ごはんです。

忙しい人にこそおすすめしたい働楽ごはん

今月の『働楽おうちごはん』はいかがでしたか？



⚫︎旬の鮭を手軽に楽しみたい！

⚫︎簡単調理でおいしいご飯を食べたい！

⚫︎ご飯がすすむおかずが知りたい！



そんな方にぴったりなレシピなので、鮭がおいしい時期にぜひ作ってみてくださいね。



それでは、また次回の連載でお会いしましょう！