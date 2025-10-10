古いお札が出てきてワクワクしています。価値があるなら売りたいけど、銀行に持って行くのが正解？

旧札とは？ どんなお札が対象になるのか

旧札とは、現在は発行されていない過去の紙幣を指します。例えば、聖徳太子が描かれた一万円札や、伊藤博文が描かれた千円札などが代表的です。これらは、新しいデザインや肖像に切り替わるたびに「旧紙幣」として扱われるようになります。

旧札でも、日本銀行券としての法的効力は持ち続けており、破損していなければ今でも現金として使うことが可能です。ただし、自動販売機やコンビニのセルフレジなどの機械では認識されないことが多いため、日常の支払いでは不便を感じることがあります。



旧札ってフリマサイトで売れるの？

フリマサイトやオークションには、旧札や古銭を出品している人が多く見られます。特に、記念紙幣や発行枚数が少ない希少紙幣、未使用や極美品のものはコレクターからの需要があり、額面以上の価格で取引されるケースもあります。

しかし、すべての旧札が高値で売れるわけではありません。例えば福沢諭吉の旧一万円札や夏目漱石の旧千円札など一般的な旧紙幣は、保存状態がよほど良くないかぎり、ほとんど額面と同等の価値しかつかないことが多いです。

また、フリマサイトでの販売には注意が必要です。真贋の判が難しいため、購入者とのトラブルになるリスクがあります。さらに、現行通貨を転売する行為はプラットフォームによっては禁止されている場合もあります。出品前にはルールを必ず確認し、商品の状態や年代などを正確に記載することが重要です。



銀行や日本銀行での交換は可能？

旧札は多くの場合、銀行や信用金庫の窓口にて現行紙幣に無料で交換してもらえます。窓口に持ち込むと、額面通りの金額で新しい紙幣に替えてもらえる仕組みです。

ただし、あまりに古い紙幣や発行が終了してから長い期間が経過しているものは、地方銀行や郵便局では対応できないこともあります。その場合は、日本銀行の本店や支店で引き換えが可能です。

日本銀行では、破損や焼け焦げた紙幣についても一定の基準を満たせば額面に応じた金額で交換してもらえます。なお、交換の際に手数料はかかりませんが、記念紙幣などコレクター需要の高く、かつ特別なデザインのものは、手元に残しておくのも一つの選択です。



売るか、交換するか？ 判断のポイント

古いお札を見つけたときは、まずその紙幣が「どのシリーズ」に属するかを確認しましょう。インターネット上で発行年や肖像を調べると、希少性や市場価値の目安が分かります。

希少な旧札であれば、専門の古銭商や買い取り店で査定を受けるのが安心です。相場を知らずにフリマサイトで安く出品してしまうと、損をする可能性があります。一方、特に珍しくない旧札や汚れ・折れのある紙幣であれば、銀行で現行紙幣に交換しておくほうが確実です。

また、コレクションとして残す場合は、湿気や日光を避け、硬貨アルバムや紙幣ホルダーに保管すると長持ちします。家庭での保管はカビや退色のリスクがあるため、できるだけ早めに扱いを決めるのがおすすめです。



古いお札は価値を調べてから行動しよう

旧札は見た目が古くてもまだ使える現金である場合が多く、銀行での交換も可能です。一方で、希少価値の高いものや保存状態の良い紙幣には、コレクターの間でプレミア価格がつくこともあります。

まずは、「そのお札がどの時代のものか」「市場でどの程度の価値があるか」をよく確認しましょう。インターネットや専門店で調査し、フリマや古銭買い取り店に出すか、銀行で現金化するかを判断することが大切です。焦って処分すると損をすることもあるため、十分に調べてから行動しましょう。



