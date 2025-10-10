「break the bank」の意味は？単語から予想してみて！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ヒントは、ものの価値に関する言葉です。

果たして、正解は？

正解は「とても高価、たくさんお金がかかる」でした！

「break the bank」は、直訳すると「銀行を壊す」という意味にもなりますが、「とても高価、たくさんお金がかかる」という意味あいを持つイディオムです。

「Taking a week-long vacation would break the bank. There’s no way I could afford to do it.」

（1週間のバケーションなんて高くつくよ。そんなお金の余裕があるわけない）

「break」には「（人・銀行を）破産させる」という意味もあります。

「the bank」＝「自分の使えるお金」と考えると、それを全て使ってしまい自分を破産させるほどお金がかかる、というイメージですよ。

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。