「break the bank」の意味は？単語から予想してみて！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「break the bank」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、ものの価値に関する言葉です。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「とても高価、たくさんお金がかかる」でした！
「break the bank」は、直訳すると「銀行を壊す」という意味にもなりますが、「とても高価、たくさんお金がかかる」という意味あいを持つイディオムです。
「Taking a week-long vacation would break the bank. There’s no way I could afford to do it.」
（1週間のバケーションなんて高くつくよ。そんなお金の余裕があるわけない）
「break」には「（人・銀行を）破産させる」という意味もあります。
「the bank」＝「自分の使えるお金」と考えると、それを全て使ってしまい自分を破産させるほどお金がかかる、というイメージですよ。
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部