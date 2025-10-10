トヨタ新型「低燃費コンパクトカー」に注目！ 全長4m“ちいさなボディ”＆「リッター34キロ超え」の最新モデルに「昭和感サイコー」な内装がイイ！ “高級感”ある「アクア」の組み合わせとは？

「レトロな高級車」仕様にも仕立てられる！

トヨタは2025年9月1日、コンパクトカー「アクア」の一部改良モデルを発表し、同日より販売を開始しました。

発売直後から高い注目を集め、同年9月の「乗用車ブランド通称名別順位」では16位にランクインし月間販売台数は4587台を記録、根強い人気の高さを改めて示しました。

【画像】めちゃ渋イイ！ これが“レトロ内装”なトヨタ新型「コンパクトカー」です！（30枚以上）

デビューから13年が経過してもなお、多くのユーザーに選ばれ続けているのは、アクアが時代に合わせて進化し続けている証といえるでしょう。

質感高められた内装をレトロ仕様に！気になる組み合わせとは？

今回の一部改良では、エクステリアデザインが大胆に刷新されました。

これまでの親しみやすいフォルムから一転し、「新しい時代を駆け抜けるデザイン」をテーマに、シャープで洗練された印象へと進化。

フロントにはトヨタの新世代デザイン言語「ハンマーヘッド」フェイスを採用し、左右に広がるヘッドランプと一直線に連なるグリルラインが精悍さと存在感を際立たせています。

ボディサイズは全長4080mm×全幅1695mm×全高1485mm、ホイールベースは2600mmと、都市部でも扱いやすいコンパクトさを維持。

パワートレインには直列3気筒1.5リッターエンジンとハイブリッドシステムを組み合わせ、最高出力91PS、最大トルク120Nmを発揮します。

燃費性能も非常に高く、XグレードではWLTCモード燃費34.3km／Lを実現。経済性と環境性能を両立した理想的なハイブリッドカーとして、依然として高い評価を得ています。

一方、アクアのインテリアには“意外なギャップ”も隠されています。最新デザインの外観とは対照的に、純正アクセサリーとしてレトロな雰囲気を漂わせるアイテムが用意されており、懐かしさと温もりを感じさせる仕様が揃っています。

たとえば「インテリアパネルセット」は、茶木目調のシックな仕上げが特徴。センターコンソールやドアアームレストに装着することで、現代的な内装にクラシカルな味わいをプラスします。

木目はシルク印刷で丁寧に再現され、昭和の高級車を思わせる落ち着いた空間を演出。価格は3万800円（消費税込み、以下同）です。

さらに「ハーフシートカバー（デラックスタイプ）」も注目アイテムのひとつです。昭和のタクシーや高級車で親しまれた真っ白なレース素材を採用し、ブラック基調の内装に映えるコントラストが印象的。

難燃性の素材を使用し、安全性にも配慮されています。価格は1台分が1万3200円で、全グレードに対応しています。

また、往年の高級車を彷彿とさせる「アシストグリップ」もユニークな存在です。ヘッドレスト取付タイプ（1万6500円）、シンプルタイプ（6270円）、つり革タイプ（4840円）の3種類をラインナップ。

実用性だけでなく、どこか懐かしい車内演出を楽しめる点が人気です。

このように、最新のハイブリッド技術と昭和テイストのデザインアクセサリーという、一見相反する要素を見事に融合させた点が、現行アクアの最大の魅力です。

先進的な外観の中に“昔ながらの温もり”を感じられる―そんなギャップこそが、多くのユーザーを惹きつける理由といえるでしょう。

燃費性能、デザイン、そして遊び心。アクアは単なる実用車にとどまらず、時代の変化を捉えながらも“クルマを楽しむ”という本質を大切にしたモデルとして、今なお進化を続けています。