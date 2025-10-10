¤¦¤Ã¡¢¤¦¤½¤À¤í¡Ä82ºÐ¤ÇÀÂ¤Ã¤¿Éã¤Î°ä»ºÀ°Íý¡£¶â¸Ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¡Ò3,000Ëü±ß¤ÎÄÌÄ¢¡Ó¤È¡ÒÃÎ¤é¤Ê¤¤½÷À¤«¤é¤Î¼ê»æ¡Ó¤ËÄ¹ÃË¡¢Àä¶ç
¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î°ä»ºÀ°Íý¡£¤½¤ì¤Ï»þ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¸Î¿Í¤Î°ìÌÌ¤äÁÛ¤¤¤Ë¿¨¤ì¤ë½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ä¤µ¤ì¤¿ºâ»º¤òÁ°¤Ë¡¢²ÈÂ²¤¬¸ÍÏÇ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸Î¿Í¤Î°ä»Ö¤òÂº½Å¤·¡¢±ßËþ¤Ë¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤ÁêÂ³¤Î´ðËÜÅª¤ÊÃÎ¼±¤È¡¢ºâ»º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÁÛ¤¤¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÄÀ¸Á°¤ÎÉã¤Î¸ÀÍÕ¤òÍê¤ê¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¶â¸Ë¤òÃµ¤·¤¿
¡Ö3Ç¯Á°¤ËÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Éã¤Ï¤á¤Ã¤¤ê¸µµ¤¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ý¿ô¤â¸º¤ê¡¢»þÀÞ¼ä¤·¤½¤¦¤ÊÌÜ¤Ç¶õ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬º£¤âËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î½Õ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×
82ºÐ¤ÇÀ¸³¶¤ò½ª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÄÃæ¾¼¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡£¤½¤ÎÄ¹ÃË¤ÎÅÄÃæ°ìÏº¤µ¤ó¡Ê55ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢°äÉÊÀ°Íý¤Ç¼Â²È¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Â²È¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤ÏÁòµ·°ÊÍè¡¢1¥«·î¤Ö¤ê¡£¼¡ÃË¤ÎÆóÏº¤µ¤ó¡Ê52ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¡¢Ëå¤Îºé»Ò¤µ¤ó¡Ê50ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤È°ì½ï¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉã¤ÏÀ¸Á°¡¢Âç»ö¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤Æ½ñºØ¤Î¶â¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶â¸Ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¿¤¤¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¸°¤Î¤Ä¤¤¤¿È¢¡É¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¡£ÁêÂ³¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤½¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¶â¸Ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡×
¹¬¤¤¡¢¶â¸Ë¤Ï½ñºØ¤Ë¤¢¤ë´ù¤Î°ìÈÖ²¼¤Î°ú¤½Ð¤·¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¼Â°õ¤äÉÔÆ°»º´ØÏ¢¤Î½ñÎà¤Ë¤Þ¤¸¤Ã¤Æ¡¢¸«´·¤ì¤Ê¤¤¶ä¹Ô¤ÎÄÌÄ¢¤¬1ºý¤È¡¢1ÄÌ¤ÎÉõÅû¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌÄ¢¤ÎÉ½»æ¤Ë¤ÏÉã¤ÎÌ¾Á°¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»Ä¹â¤ò¸«¤¿°ìÏº¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÏÂ©¤ò¤Î¤ß¤Þ¤·¤¿¡£µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö3,000Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÃ¯¤â¤¬ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç¶â¤Ç¤·¤¿¡£ÉõÅû¤Ë¤Ï¡¢²¿ÄÌ¤â¤Î¼ê»æ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤âº¹½Ð¿Í¤Ï½÷À¤ÎÌ¾Á°¡£
¡ÖÊì¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«¡Ä¡Ä¡×
¡Ö±£¤·»Ò¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¡Ä¡Ä¡×
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¤ÎÈë¤á»ö¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤ÏÁûÁ³¡£°ìÏº¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¦¤Ã¡¢¤¦¤½¤À¤í¡×¤È¤¤¤¦¸ý¤Î¤Þ¤Þ¡¢¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£½Å¶ì¤·¤¤¶õµ¤¤Î¤Ê¤«¡¢ÉõÅû¤Î¤Ê¤«¤ò¸«¤ë¤È¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÊ£¿ô¤Î¼ê»æ¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¼ê»æ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÁÛÁü¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£º¹½Ð¿Í¤Ï¤È¤¢¤ë»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Î±àÄ¹¡£¤½¤·¤Æ¼ê»æ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¼Ì¿¿ÉÕ¤¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÁ°XX¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢³¨²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ÇÆþÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖOO¤¯¤ó¤Ï¡¢±¿Æ°²ñ¤Î¥ê¥ì¡¼¤Ç°ìÅù¾Þ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¢¤¢¤¤¯¤ó¤Ï¡¢±à¤ò½Ð¤ëÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½Õ¤«¤é·Ù»¡´±¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤ë¤ÇÂ¹¤ÎÀ®Ä¹¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢²¹¤«¤¤Ê¸ÌÌ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×
3¿Í¤ÎÆ¬¤Ë¤Ïµ¿ÌäÉä¤Ð¤«¤ê¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1ºý¤ÎÆüµ¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆæ¤¬²ò¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¼Â¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Î¾¿Æ¤Ï¡¢ÄêÇ¯°Ê¹ß¡¢¤½¤Î»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ë´óÉÕ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Î¤è¤¦¤Ç¡£»ÜÀß¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤¬À¸¤¤¬¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
3,000Ëü±ß¤â¤ÎÂç¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÌÄ¢¡£¤Û¤ÜÇ¯¶â¤À¤±¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¾¼¤µ¤ó¤Ï¡¢Âà¿¦¶â¤Ï¼ê¤Ä¤«¤º¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Å¿Ëö¤Ç¤·¤¿¡£
ÁêÂ³¤Ïºâ»º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÁÛ¤¤¡×¤ò·Ñ¤°¤³¤È¡£¡ÖÁÛÂ³¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë½àÈ÷
¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢°ä»º¤¬¤¢¤í¤¦¤È¤Ê¤«¤í¤¦¤È¡¢ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£Ì±Ë¡¤ÇÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤¿ÁêÂ³¿Í¤òË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤È¤¤¤¤¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÏÉ¬¤ºÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ìÂ²¤Ë¤Ï½ç°Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Àè½ç°Ì¤Î¿Í¤¬ÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âè1½ç°Ì¤ÏÈïÁêÂ³¿Í¤Î»Ò¡¢Âè2½ç°Ì¤ÏÄ¾·ÏÂºÂ°¡ÊÈïÁêÂ³¿Í¤ÎÉãÊì¤Ê¤É¡Ë¡¢Âè3½ç°Ì¤ÏÈïÁêÂ³¿Í¤Î·»Äï»ÐËå¤Ç¤¹¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢¾¼¤µ¤ó¤ÎºÊ¡Ê°ìÏº¤µ¤ó¤é¤ÎÊì¡Ë¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÏº¤µ¤ó¤é¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬ÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ä»ºÊ¬³ä¤Ë¤Ï¡Ö¡°ä¸À¤Ë¤è¤ë°ä»ºÊ¬³ä¡×¡¢¡Ö¢ÁêÂ³¿ÍÆ±»Î¤Î¶¨µÄ¤Ë¤è¤ë°ä»ºÊ¬³ä¡×¡¢¡Ö£²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ÎÄ´Ää¤Ë¤è¤ë°ä»ºÊ¬³ä¡×¡¢¡Ö¤²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Î¿³È½¤Ë¤è¤ë°ä»ºÊ¬³ä¡×¤Î4¤Ä¤Î¼êÂ³¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢°ä¸À¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢3¿Í¤Ç°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢°ä»º¤ÎÊ¬³äÊýË¡¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£
Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ï¡¢Ì±Ë¡¤¬Äê¤á¤ëÁêÂ³Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡ÖË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¡×¤¬¤¢¤ê¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬»Ò¤É¤â¤ÈÇÛ¶ö¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì2Ê¬¤Î1¤º¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬Ê£¿ô¤¤¤ë¤È¤¤Ï2Ê¬¤Î1¤ò»Ò¤É¤â¤Î¿Í¿ô¤ÇÅùÊ¬¤·¤Þ¤¹¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢¤Þ¤º¤Ï3,000Ëü±ß¤ò3ÅùÊ¬¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¡£¤µ¤é¤Ë3¿Í¤Ë¤Ï°ä¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÃ¥¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤°ä»º¤Î°ìÄê³ä¹ç¤ÎÎ±ÊÝÊ¬¤Ç¤¢¤ë¡Ö°äÎ±Ê¬¡×¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î³Û¤ÏË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤Î2Ê¬¤Î1¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ä»ºÊ¬³ä¤ÇÙæ¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤â500Ëü±ß¤Û¤É¤Ï¼çÄ¥¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ä¡Ä¡£
¡Ö°ä¸À½ñ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢3¿Í¤ÇÊ¬¤±¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ó¤Ê¼ê»æ¤òÆÉ¤ó¤À¤¢¤È¤Ë¡Ø¤¸¤ã¤¢3ÅùÊ¬¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¨¤Þ¤¹¡©¡¡¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÁêÂ³¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬ÌÌÅÝ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
·ë¶É3¿Í¤Ï¡¢3,000Ëü±ß¤Ï´óÉÕ¡¢¼Â²È¤ÏÇäµÑ¤·¡¢ÇäµÑ±×¤Ï3ÅùÊ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
