ローラ アシュレイ×サンリオ♡ハローキティ＆シナモロールの大人かわいい新シリーズ登場

英国らしいエレガンスと可愛らしさが融合したブランド「ローラ アシュレイ」から、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」と「シナモロール」とのスペシャルコラボシリーズが登場しました♡アーカイブテキスタイルをベースに、キャラクターの世界観を表現した上品で愛らしいデザイン。秋の新しい季節にぴったりな大人可愛いラインナップは、自分へのご褒美にもギフトにもおすすめです。

ローラ アシュレイ×サンリオの特別デザイン

今回登場したコラボシリーズは、「ハローキティ」と「シナモロール」のイメージに合わせてアーカイブテキスタイルをアレンジ。クラシカルな花柄や柔らかなパステルカラーが印象的です。

ハンカチは上品な色合いで、秋の装いにぴったりのデザイン。おしゃれにドレスアップしたキャラクターが刺繍され、大人かわいさを演出します♪

上品で華やか♡全ラインナップをご紹介

ハンカチ

価格：各1,100円（税込）

クラシカルな花柄にドレスアップしたハローキティとシナモロールをデザイン。エレガントな雰囲気が魅力です。

サイズ：約53×53cm

タオルハンカチ

価格：各1,100円（税込）

サイズ：約25×25cm

ミニサイズタオルハンカチ

価格：各880円（税込）

ハローキティのワンポイント刺繍入りで、懐かしさと可愛らしさを兼ね備えたデザイン。

シナモロールのタオルハンカチにはローズモチーフを、ミニサイズにはマーガレット柄をあしらい、爽やかで優しい雰囲気に仕上げています。

カラーはパステルやブルー系を中心に、見た目にも心地よいトーンが揃います。

サイズ：約20×20cm

秋の贈り物にもぴったりな大人可愛いコレクション♡

秋らしいクラシカルな雰囲気をまとった今回のコレクションは、自分用にはもちろん、ギフトにもおすすめ。

使うたびに気分が上がるようなデザインで、ハンカチ売場やオンラインショップでの発売が待ち遠しいですね。

発売時期：2025年10月上旬

販売場所：百貨店・専門店ハンカチ売場・インターモード川辺オンラインショップ

※店舗により発売日が前後する可能性があります。

毎日にときめきを♡秋を彩るローラ アシュレイ×サンリオコレクション

上品で愛らしい世界観が詰まった「ローラ アシュレイ×サンリオ」シリーズ。大人の女性の手元を華やかに彩るデザインは、秋の装いにぴったりです♡

お気に入りのキャラクターと一緒に、日常に小さな幸せを添えてみませんか？