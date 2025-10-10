¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÆ±Î½¡¢¥¤¥é¥¤¥¶Ìò¤Î¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ö¡Ø¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡Ù¡Ø¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¤Þ¤¿Ä«¥É¥é¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡Ê¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¡¦Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ø´ñÊ¸³ØºîÉÊ½¸¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¢¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¾¾Ìî¥È¥Ìò¤ò¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡¢É×¤Ç¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥óÌò¤ò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤µ¤ó¤¬±é¤¸¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥é¥¤¥¶Ìò¤Î¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹
¥¤¥é¥¤¥¶¡¦¥Ù¥ë¥º¥é¥ó¥ÉÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¤¥é¥¤¥¶¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³èÌö¤¹¤ë½÷Àµ¼Ô¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÆ±Î½¡£ÁïÌÀ¤Ç¡¢À¤³¦¤òÈô¤Ó²ó¤ë¹ÔÆ°ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡È¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥¦¡¼¥Þ¥ó¡É¡£¥Ø¥Ö¥ó¤ËÆüËÜ¹Ô¤¤ò´«¤á¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£
¥¤¥é¥¤¥¶Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ó¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥é¥¤¥¶Ìò¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯
¡½¡½¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ø¤Î¤´½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡Ù¡Ø¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¤Þ¤¿Ä«¥É¥é¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó±é¤¸¤ë¥¤¥é¥¤¥¶¡¦¥Ù¥ë¥º¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê±é¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´Ö¤Ë½Ð»º¤ò¤·¤ÆÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤ª¼Çµï¤ÎÃæ¤Ç¤âÀ¸¤«¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¤¥é¥¤¥¶¡¦¥Ù¥ë¥º¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÌò¤Ç¤¹¤«¡©
¥¤¥é¥¤¥¶¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯ÅØÎÏ¤Ç¤¤ë¿Í¤À¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«¤é¤ÎÅØÎÏ¤Ç»Å»ö¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢º£¤ÎÎ©¾ì¤òÆÀ¤¿¤è¤¦¤Ê¿Í¡£Æ¬¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢ÃÎÅª¤À¤·¡¢¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¶¯¤¤½÷À¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤éÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÈà½÷¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤Ã¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡¢ËÁ¸±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤È¤Î´Ø·¸À¤â¡¢¤È¤Æ¤â¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆó¿Í¤¬¡¢º£¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥È¥ß¡¼¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ÇÐÍ¥
¡½¡½»£±Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¶¦±é¼Ô¤µ¤ó¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£²ó½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ê¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢º£²ó°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ÇÐÍ¥¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µ×¡¹¤ÎBK¡ÊNHKÂçºåÊüÁ÷¶É¡Ë¤Ï¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤ë¤À¤±¤Ç¤â²û¤«¤·¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Ã¥µ¥ó¤Î»þ¤ËÆüËÜ¤ËÍè¤¿º¢¤Îµ²±¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¡Ø¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡Ù¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿1Ç¯´Ö¤Ï¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤Ç¤¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤·¡¢°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ÇÊì¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£BK¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¤â»ä¤ÎÆüËÜ¤Î²ÈÂ²¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ ¥É¥é¥Þ¤Î¸«¤É¤³¤í¡¦»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬¥¤¥é¥¤¥¶¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ò»º¤ó¤Ç¤«¤éÆÃ¤Ë´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤¹¤Æ¤¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¤¥é¥¤¥¶¤¬¤É¤¦³§¤µ¤ó¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç(¾Ð)¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¾ì½ê¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤Þ¤¿¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥¤ÎÉã¡¦»ÊÇ·²ð¤ò²¬Éô¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡¢Êì¡¦¥Õ¥ß¤òÃÓÏÆÀéÄá¤µ¤ó¡¢¥È¥¤ÎÁÄÉã ¡¦¾¾Ìî´ª±¦±ÒÌç¤ò¾®Æü¸þÊ¸À¤¤µ¤ó¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¶Ó¿¥Í§°ì¤òµÈÂô Î¼¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£¼çÂê²Î¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Î¡Ø¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡Ù¡£