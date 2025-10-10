¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè2½µ¡Ö¥à¥³¡¢¥â¥é¥¦¡¢¥à¥º¥«¥·¡£¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè2½µ¡Ö¥à¥³¡¢¥â¥é¥¦¡¢¥à¥º¥«¥·¡£¡×¤Î³Æ²ó¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¢£Âè6²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
ÉÏË³Ã¦½Ð¤Î¤¿¤á·ëº§¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¥è¡ÊÁÒÂô°ÉºÚ¡Ë¤È¤»¤ó¡Ê°ÂÃ£ÌÚÇµ¡Ë¤È¹Ô¤Ã¤¿ÎøÀê¤¤¤Î·ë²Ì¤Ï°ì¿Í¤À¤±Èá»´¤Ç¡ÄÍî¤Á¹þ¤à¥È¥¤òÎå¤Þ¤¹¤¿¤á¡¢»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤È¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤Ï¡¢¤ª¸«¹ç¤¤Áê¼êÃµ¤·¤ËËÛÁö¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢¹©¾ì¤Ç¤ÏÎøÀê¤¤¤Î·ë²ÌÄÌ¤ê¤Ë¡¢¤»¤ó¤Î·ëº§¤¬·è¤Þ¤ê¥Á¥è¤È±«À¶¿å²È¤Î»°ÃË¡¦»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤¬½ËÊ¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿¥È¥¤ÏÀê¤¤¤Î·ë²ÌÄÌ¤ê¤Î·ëº§¤Ë¾Ç¤ê¤ò³Ð¤¨¤ë¡£
¢£Âè7²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
Áá¤¯·ëº§¤·¤¿¤¤¤È¾Ç¤ë¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤·¤«¤·¡¢¹©¾ì¤Ç¤Ï¤»¤ó¡Ê°ÂÃ£ÌÚÇµ¡Ë¤ËÂ³¤¡¢¥Á¥è¡ÊÁÒÂô°ÉºÚ¡Ë¤Î·ëº§¤âÎøÀê¤¤ÄÌ¤ê¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÀäË¾¤¹¤ë¥È¥¤ò¸«¤«¤Í¡¢¹©¾ì¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ê¿ÆÀÌ¤Î±«À¶¿åÑ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤Ï¡¢¥È¥¤òÎå¤Þ¤¹¡É¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¡É¤ËÍ¶¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¡¢Ñ£¤È¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥È¥¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤¬·è¤Þ¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥È¥¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¡¢ÉÏË³Ã¦½ÐÂçºîÀï¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Î¤«¡©
¢£Âè8²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¤Ä¤¤¤ËÉÏË³Ã¦½Ð¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤ËÄ©¤à¡¢¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¡£»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤ä¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¡¢´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¡¢Ãç¿Í¤ÎÑ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤È¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤Ë¸«¼é¤é¤ì¡¢¤ª¸«¹ç¤¤Áê¼ê¤Ç¤¢¤ë¸µ»ÎÂ²¤Î¾¦¿Í¡¦ÃæÂ¼¼éÆ»¡Ê¼ò°æÂçÀ®¡Ë¤ÈÂÐÌÌ¡£2¿Í¤Ï¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¡£µ¢Âð¸å¡¢Í¼¿©¤Î¾ì¤Ç´¶³´¤Ë¤Õ¤±¤ë¾¾Ìî²È°ìÆ±¡£¤½¤·¤Æ¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡¢¤ª¸«¹ç¤¤¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
¢£Âè9²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤Ï¡¢»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤È´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢ÇËÃÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ãç¿Í¤Î±«À¶¿åÑ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤È¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤Ï¡¢¤Þ¤¿»ÊÇ·²ð¤¿¤Á¤Î¤»¤¤¤ÇÇËÃÌ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥È¥¤Ë²ÇÆþ¤ê¤ò´«¤á¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥È¥¤Ï²ÇÆþ¤ê¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥¤ËÆóÅÙÌÜ¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ä»¼èÈÍ¤Î¸µ»ÎÂ²¤ÎÄ¹ÃË¡¦»³º¬¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£
¢£Âè10²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
Î¾²È¤Î¿ÆÆ±»Î¤âÎÉ¹¥¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤½¤¦¤Ê¶õµ¤¤Ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤±¤Ð·ëº§¤Ï³Î¼Â¡ª¤·¤«¤·¡¢µÞ¤Ë¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿·ëº§¤Ë¡¢¥È¥¤Ï¶äÆóÏº¤È¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥È¥¤Ë¡¢¶äÆóÏº¤Ï¤¢¤ë¡ÉÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¡É¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»¶Êâ¤ËÍ¶¤¦¡£¥È¥¤È¶äÆóÏº¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Î¤«¡©
