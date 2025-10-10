¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥ä¥Þ¥ÈÉ÷¥Æ¥í¥Ã¥×Éü³è¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤âÅÐ¾ì¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈþ¤·¤¤¡×
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè10ÏÃ¤¬10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢Î¾²È¤Î¿ÆÆ±»Î¤âÎÉ¹¥¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤½¤¦¤Ê¶õµ¤¤Ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤±¤Ð·ëº§¤Ï³Î¼Â¡ª¤·¤«¤·¡¢µÞ¤Ë¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿·ëº§¤Ë¡¢¥È¥¤Ï¶äÆóÏº¤È¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥È¥¤Ë¡¢¶äÆóÏº¤Ï¤¢¤ë¡ÈÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¡É¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»¶Êâ¤ËÍ¶¤¦¡£À¶¸÷±¡¤ËÍè¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£´ñ¤·¤¯¤â¶äÆóÏº¤â²øÃÌ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥¤È¶äÆóÏº¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¡¢½Ë¸À¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤Ç¤Ï¡¢¿·Ê¹¼Ò¤ÎÊ¸·ÝÉôÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬´ë²è¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ò½ä¤ê¡¢¡ÖÆó¿Í¤¬½Ð²ñ¤¦¤Þ¤Ç1875Æü¡×¤È¥ä¥Þ¥ÈÉ÷¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬Éü³è¡£
¤Þ¤¿¡¢14Ç¯¤ÎÄ«¥É¥é¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿ÊÆÇÐÍ¥¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£16Ç¯¤Î¡Ö¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡×¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤¬Ä«¥É¥é3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç±é¤¸¤ë¥¤¥é¥¤¥¶¡¦¥Ù¥ë¥º¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¾¾Ìî¥È¥¤ÎÉ×¤Ç¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦±é¤¸¤ë¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç¶Ð¤á¤ë¿·Ê¹¼Ò¤ÎÆ±Î½¤À¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡ÖÌÀ¼£¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¡ª¡×¡Ö¤É¤¤É¤¡×¡Ö¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¼Ì¤ëÍîÉð¼Ô¤¬w¡×¡Ö¤ªÃã±¿¤Ó¿Í·Á¡¡¥Í¥¸¤¬ÀÚ¤ì¤¿¡©¡×¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥º¡ª¡ª¤ª¥È¥¡×¡Ö¶äÆóÏº¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Î¿Í¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¿¤Ê¡×¡ÖË½¤ì¤ëÍî¤ÁÉð¼Ô¡×¡Ö²¿¸Î¤Æ¤Ã¤Ý¤¦¡©w¡×¡Ö¤ª¥Õ¥ß¤µ¤ó¤Þ¤Ç¡ª¤Æ¤¤¤¦¤«¤ª¤¸¤¸ÍÍ¤Þ¤Ç¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤Í¤ó¤³¤Î²ÈÂ²¡×¡ÖÀ¶¸÷±¡¤ËÍè¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª²øÃÌ¤¬¹¥¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ê¤ã¤â¤¦±¿Ì¿¤ä¤ó¡×¡ÖÆ±¹¥¤Î»Î¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¡Ö¤ª¥È¥¤¬½é¤á¤Æ¤¦¤Á¤ËÍè¤¿»þ¡£±ÇÁü¤¬Êª¸ì¤ë¤Ê¡£¤¢¤¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¿¥¨ÍÍ¤«¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤Í¤§¡Ä¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¤¢¤ÎÏÃ¤Î¿¿Áê¤ò¤¨¤é¤¤¥µ¥é¥Ã¤È¡×¡ÖÍî¤ÁÉð¼Ô¤¬Æ«·Ý²È¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤È¤ë¡×¡Ö¤â¤¦½Ð²ñ¤¦¤Þ¤Ç1875Æü¡ª°ìµ¤¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤³¤³¤Ç½Ð²ñ¤¦¤Þ¤Ç¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤Ï²î»àÀ£Á°¤«¤éÉü³è¡ª¥¢¥Ë»Ò¤¤¤ä¥¨¥ê¡¼¤¬Íè¤¿¡ª¤Ç±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Æ¥í¥Ã¥×¤ÇÄù¤á¡ª¡×¡Ö¥·¥ã¥í¤ä¤ó¡ª¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¡Ö¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡ª¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¡Ø¤¢¡Á¡¢¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ¡Ä¡ª¡Ù¥Û¥ó¥È¤½¤ì¡×¡Öµ÷Î¥ÃÖ¤Àë¸À¡©¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£