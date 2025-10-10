テレビへの恩返しも込めて――『めちゃイケ』総監督・片岡飛鳥氏、のべ10時間超の濃密講義で伝授する“面白さの言語化”
●岡村隆史を「必死になれる状況」に「放り込む」
フジテレビ『めちゃ×2イケてるッ!』(1996〜2018年)の総監督として知られる片岡飛鳥氏(とぶとりっぷ合同会社代表)が、映像コンテンツ制作会社・UNITED PRODUCTIONSで講義を行った。片岡氏が手がけるナインティナイン・岡村隆史を長期にわたり追いかけた番組『めちゃ×2メチャってるッ! 〜Let's Do MECHA again!』(FODで10月10日配信スタート)の制作に参加している同社は「日本一のコンテンツサプライヤーになる」というミッションを掲げており、企画開発のノウハウを片岡氏に学ぶ社員育成の場としてオファーし、実現したものだ。
今回の講義は、プロの制作者として“面白さを伝える言葉”を持つことをテーマに、1年目のADから17年目の部長まで、約40人の社員・スタッフが参加。全4日間、のべ10時間を超える濃密なやり取りで、これまでのテレビマン人生で培った経験から得たメソッドを、余すことなく伝授した。
講義の後にはマイナビニュースのインタビューに応じ、この活動を行う背景に、業界を問わず「オリジナリティを作ること」の素晴らしさを伝えること、そして自身を育ててくれたテレビ業界への「恩返し」の思いがあることを語った――。
UNITED PRODUCTIONSで講義を行う片岡飛鳥氏
○なぜオファーシリーズが笑いと感動を生んでいたのか
『めちゃイケ』の名物企画の一つである、ナインティナイン・岡村隆史が無謀な挑戦に臨む姿を追う「岡村隆史にオファーが来ました」シリーズ。努力を重ねて本番で奇跡を起こす、笑いとドキュメンタリーを融合させたスタイルが毎回大きな反響を呼んでいた。
この企画の特性を言語化すると――岡村が、SMAPやEXILE、三浦大知とダンスをしたり、27時間不眠不休で具志堅用高とボクシング対決したり、1週間でホールインワンに挑戦したり、ラケットも握ったことのない状態から杉山愛とテニス対決をしたりと、常に片岡氏から「必死になれる状況」に「放り込まれ」、その結果の「喜怒哀楽のリアクション」が笑いと感動を生んでいた――と説明できる。
1つの企画を説明する際に片岡氏がこだわるのは、「頑張れる」よりも「必死になれる」、「状況に置かれる」よりも「放り込まれる」など、より最適な言葉を抽出すること。その作業を、「途方もない言葉の海の中から“探す”、その後に“選ぶ”、その先に“練る”、それでもまだムダがないかと“研ぎ澄ます”。そんな感覚があります」と表現し、「人に届けるものをつくるためには日本語のプロであるという意識を強く持ってほしい。言葉をたくさん知ってるほうが良いし、たくさん本を読んだり映画を見て、インプットもしてください」とアドバイスした。
講義では、この言語化の手法を明確にしたフォーマットを伝授。受講者たちは、『アメトーーク!』(テレビ朝日)、『水曜日のダウンタウン』(TBS)、『有吉の壁』(日本テレビ)という各局の人気バラエティで当てはめることを実践していった。
ちなみに片岡氏は、『水曜日のダウンタウン』の中で「板東英二さんの闇みたいなものが見えた回が大好きだった」とのことだ。
「岡村隆史にオファーが来ました」シリーズが復活する『めちゃ×2メチャってるッ!』(C)短い人で1年6ヶ月、長い人で3年間「メチャっていた」製作委員会
○今は亡き天才放送作家…言葉一つ一つにあった重さ
新卒でフジテレビに入社し、『オレたちひょうきん族』にADとして配属された日の夜に、飲みに連れて行ってくれた師匠でもある三宅恵介ディレクターに言われたのが、「すべてのことを自分の言葉で説明できるようにしろ」。その真意を理解するには、自身の番組である『めちゃイケ』で経験を積むまで10年近くかかったと打ち明ける。
また、「“口先で上手に生きていけ”と言っているわけじゃないです」とくぎを刺した上で、「僕が天才だと思う(放送)作家なんだけど、2015年に死んでしまった渡辺真也という男はまあ寡黙なやつで。無駄口を叩かないし、ヨイショもしなければおべんちゃらも言わない。なんなら口下手で引っ込み思案だけど、その言葉の一つ一つに重さがあったんです」と紹介。
それを踏まえ、「皆さんが持っている＜何をどう面白がるか?＞を、正確な言葉にして出せるようにトレーニングをしましょう」と呼びかけた。
●暗黒の日々からの転機「30分のコーナーを撮ってみろ」
参加した若いテレビマンからは、「ディレクターとして初めて自分の仕事ができたと思った瞬間は?」という質問が飛んだ。
『オレたちひょうきん族』『笑っていいとも!』のADを経て、90年に『ウッチャンナンチャンのやるならやらねば!』が立ち上がり、上司である吉田正樹氏(現・ワタナベエンターテインメント会長)に起用され、ディレクターデビューすることになった片岡氏。チーフADの経験すらないまま、早すぎる段階での昇格だったが、現場を仕切ろうとするも「ベテランのカメラマンや照明さんに“お前にできるわけがない”と、そっぽを向かれたんです」といい、最初の1年間は「そもそも実力がないわけで、コントを撮っても面白くならないし…それはそれは暗黒の日々でした」と振り返る。
そんな中、91年6月に映画『就職戦線異常なし』に出演する俳優・仙道敦子が番宣ゲストに来るため、「30分のコーナーを撮ってみろ」という指示が。そこで、その映画のパロディコントを必死になって作ってみたところ、世間や社内でも面白かったと評判になった。
ここでやや自信をつけたといい、今度はドラマ『ふぞろいの林檎たち』のパロディコントを制作すると、「ものすごい反響で視聴率も高かったんです。そしたら、ずっと厳しかったカメラマンさんや照明さんが、手のひらを返したように“やるとは思ってた”と褒めてくれて(笑)」と、現場の環境が大きく変わったそうだ。
○苦労が報われたウッチャンナンチャンの「面白かったな」
この出来事の中で特に印象に残るというのは、「やっぱりウッチャンナンチャンが“面白かったな”と言ってくれたこと」と回想。「僕と同じ年の2人は正直で、それまでは僕が見よう見まねで撮っていたコントを“面白い”とは一切言わなかったので、“面白かったな”が、一晩の徹夜を平気にさせるんだなと思いました」と、感慨深く思い出していた。
それから30年以上の時を経て、今や若い制作スタッフに意地悪するベテランスタッフや、厳しいタレントはいないと断言。「きっと、あなたたちが何をやりたいのかを優しく聞いてくれはず。ただし、決してそれに甘えることなく、プロ意識を持って毅然としてやるほうがいいと思います」と、不安を抱える若きテレビマンの背中を押していた。
●数百本の“何か足りない”企画書から得た気づき
マイナビニュースのインタビューに応じた片岡氏は、企画の考え方について講義を行うようなった経緯を明かした。最初に実施したのはフジテレビ在籍時代のことで、担当部署からの依頼で、同局の若手制作者を対象に行った。
その講義で伝授したのが、あるフォーマットを使って番組を言語化することにより、「自分が番組のどこをどう面白がっているのか」を相手に伝えやすくする技術。フジテレビ時代、数百本もの若手制作者の企画書を見た時に「何か足りないものを感じた」というが、このフォーマットに当てはめることで、世の中に届く番組、刺さる番組が必ず持っている共通項があることに気づいたという。
片岡氏自身、企画を考えるという行為は「わりと感覚的に」やってきたものだったが、「後輩たちへの講義もきっかけとなり、人に“脳内の感覚”を伝える時には、やっぱり言葉にするしかない」と、このメソッドの精度を上げていくことに。
そのため、「『めちゃイケ』をやっていた頃は戦場のような日々だったから、当時一緒にやっていたディレクターたちには、こんなに理論立てて教える余裕もありませんでした。でも、かつての仲間が私の講義を聴いたら“あの時言っていたのはこういうことか”と腑に落ちるところもあると思います」と、キャリアを通じて一貫した思考であるという。
○『めちゃイケ』テロップにも宿っていた“研ぎ澄ます”精神
伝える言葉を、言葉の海の中から“探す”→“選ぶ”→“練る”→“研ぎ澄ます”というレベルまで考え抜く精神は、短いフレーズで仕留める『めちゃイケ』のテロップにも宿っていた。
「ディレクターは短いテロップで伝えられるほど単純にエラいと思うんです。“ダラダラつまんないこと書いても、読んでくれるお客さんはいないよ”って。その究極が『？』とか『！』だけを一発で出すというものだったのかも。ただ、それも感覚でやっていましたね」
それゆえ、言葉を磨くことと同時に感覚も大事にしていくべきだと、くぎを刺す。
「この講義を受けてそれぞれの現場に戻っていくと、左脳(＝論理的思考)ばかりで考えて議論し始める人が増えがちなんですけど、それは間違っている。インプットは左脳でいいんですけど、クリエイターは作る瞬間には右脳(＝創造的思考)から行くべき。言葉を覚えて言葉に酔い始めると、途端に面白くなくなってしまうので、そこは直感でやったほうがいいです」
多くの若いテレビマンたちが参加した今回の講義。「皆さんが受け取ったことで何を発揮してくれるかという一元的な期待はもちろんありますけど、それよりも今回対面した40人の人たちが、“片岡飛鳥という人からこんな話を聞いたんだよ…”と語り継いでくれて、それが広がっていくことで、この業界がシュリンク(縮小)していかないようにという思いがあります」と、使命感を持って臨んでいる。
そこには、自分を育ててくれたテレビを守りたいという思いもある。
「テレビというものにいろんなことがあって、ネガティブなイメージもある昨今、 親御さんによっては、お子さんの就職の時に“テレビの仕事なんかやらないで”と言いそうな気がしていて。テレビに限らずどの世界だって、若い才能が集まってこなければ終わってしまう。だからこそ、テレビに恩返しをしたいという気持ちもありますね」
●『水ダウ』に見る“あいつはこれでいいんだよ枠”の必要性
フジテレビ時代の講義に参加した若手制作者たちとは、一緒に番組も作った。片岡氏にとって在籍時最後の担当番組となった『567↑8』(21年3月29日放送)のディレクター陣の一人には、後に『ここにタイトルを入力』や『有吉弘行の脱法TV』といった話題のバラエティを手がけることになる原田和実氏もいた。
自身の“最後の弟子”である原田氏を思い、「面白いことに突き進む制作者にとって、守ってくれる先輩や上司というのは本当に必要なんです」と訴え、「僕で言うと吉田正樹さんでした。ADとして『ひょうきん族』が終わって、会社に言われるまま『いいとも!』のADに転籍させられて忙殺されていたところ、『ウッチャンナンチャンのやるならやらねば!』にディレクターとして引っ張ってくれた。めちゃめちゃしんどかったけど、結果としてみればそうやって会社から守ってくれたことに感謝ですし、あれがなかったら絶対に今はないので、吉田さんには足を向けて寝られないです」と語る。
また、「きっと『水曜日のダウンタウン』の藤井健太郎さんも、“あいつはこれでいいんだよ”と彼を守ってくれている上の人がいるはず」と推察した上で、「僕は各テレビ局に“あいつはこれでいいんだよ枠”が2つぐらいあるべきだと思うんです。そういう作り手がいると、他の人も“あいつが頑張ってるから、俺はこういう違うことをやってやろう”と刺激を受けるので」と、組織の活性化につながることを指摘した。
○テレビ発のメソッドが垣根を越える「オリジナリティを作る素晴らしさを」
テレビ番組の企画作りを切り口に“言葉を使って伝える”術を伝授する片岡氏の講義は、フジテレビでスタートし、映画会社や通信会社を経て、今回のような映像制作会社にとどまらず、メーカーや商工会議所など、エンタメ業界外からもオファーがあるという。
「学生時代って、言葉もいらないくらいの気の合う仲間と集まるじゃないですか。でも社会に出たら、自分とは絶対に合わないなという人とも一緒にチームでものを作らなければいけない。その時に、この言語化が必要になってくるんです。いろんな人がいて作るもののほうが、幅が太くなっていろんな人に届いていくと思うので、チームのみんなを言葉の力で動かせるようにしたほうがビジネスとしても効果的だと思います」
この活動を通して、どの業種においても「“自分たちのオリジナリティを作る素晴らしさ”を幅広く伝えたい」という片岡氏。「どこかのポップスの1行の歌詞に反応して、勝手に自分の人生を当てはめるみたいなものだと思っていて、聴いてくれる方の想像力で自分の仕事につなげていただければ」と願っていた。
『めちゃ×2メチャってるッ!』より (C)短い人で1年6ヶ月、長い人で3年間「メチャっていた」製作委員会
●片岡飛鳥1964年生まれ、東京都出身。早稲田大学卒業後、88年にフジテレビジョン入社。念願の『オレたちひょうきん族』にADで配属され、『笑っていいとも!』では「テレフォンショッキング」冒頭での客席の「そうですね!」のレスポンスを生み出した。『ウッチャンナンチャンのやるならやらねば!』でディレクターとなり、『新しい波』で出会ったメンバーと『とぶくすり』『とぶくすりZ』『めちゃ×2モテたいッ!』、そして『めちゃ×2イケてるッ!』へとつながる。『FNS27時間テレビ』では04年・11年・12年・15年を統括演出、『はねるのトびら』『ふくらむスクラム!!』『ピカルの定理』では企画監修を務める。22年に同局を退社し、とぶとりっぷ合同会社を設立。『めちゃ×2ユルんでるッ!』(FOD)、『アイカタ 〜大切な人の【イイところ】撮ってきてください』(NHK)を手がけ、10月10日からはナインティナイン・岡村隆史を長期にわたり追いかけた番組『めちゃ×2メチャってるッ! 〜Let's Do MECHA again!』(FOD)の配信がスタートした。
