日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2944（-3.5 -0.12%）
ホンダ 1564（-9.5 -0.60%）
三菱ＵＦＪ 2348（-12 -0.51%）
みずほＦＧ 4884（+14 +0.29%）
三井住友ＦＧ 4095（-3 -0.07%）
東京海上 6375（-21 -0.33%）
ＮＴＴ 152（-1.0 -0.65%）
ＫＤＤＩ 2379（-17 -0.71%）
ソフトバンク 215（-1.3 -0.60%）
伊藤忠 8605（-35 -0.41%）
三菱商 3595（-8 -0.22%）
三井物 3811（+18 +0.47%）
武田 4311（-25 -0.58%）
第一三共 4159（-15 -0.36%）
信越化 5122（-16 -0.31%）
日立 4556（-12 -0.26%）
ソニーＧ 4568（-80 -1.72%）
三菱電 4068（-10 -0.25%）
ダイキン 17713（-97 -0.54%）
三菱重 4187（-6 -0.14%）
村田製 2896（-4 -0.14%）
東エレク 29669（-31 -0.10%）
ＨＯＹＡ 22207（-33 -0.15%）
ＪＴ 4856（-13 -0.27%）
セブン＆アイ 1938（-42 -2.12%）
ファストリ 49448（+1158 +2.40%）
リクルート 8098（-47 -0.58%）
任天堂 12541（-124 -0.98%）
ソフトバンクＧ 22902（-63 -0.27%）
キーエンス（普通株） 60390（+1270 +2.15%）
