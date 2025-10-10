日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2944（-3.5　-0.12%）
ホンダ　1564（-9.5　-0.60%）
三菱ＵＦＪ　2348（-12　-0.51%）
みずほＦＧ　4884（+14　+0.29%）
三井住友ＦＧ　4095（-3　-0.07%）
東京海上　6375（-21　-0.33%）
ＮＴＴ　152（-1.0　-0.65%）
ＫＤＤＩ　2379（-17　-0.71%）
ソフトバンク　215（-1.3　-0.60%）
伊藤忠　8605（-35　-0.41%）
三菱商　3595（-8　-0.22%）
三井物　3811（+18　+0.47%）
武田　4311（-25　-0.58%）
第一三共　4159（-15　-0.36%）
信越化　5122（-16　-0.31%）
日立　4556（-12　-0.26%）
ソニーＧ　4568（-80　-1.72%）
三菱電　4068（-10　-0.25%）
ダイキン　17713（-97　-0.54%）
三菱重　4187（-6　-0.14%）
村田製　2896（-4　-0.14%）
東エレク　29669（-31　-0.10%）
ＨＯＹＡ　22207（-33　-0.15%）
ＪＴ　4856（-13　-0.27%）
セブン＆アイ　1938（-42　-2.12%）
ファストリ　49448（+1158　+2.40%）
リクルート　8098（-47　-0.58%）
任天堂　12541（-124　-0.98%）
ソフトバンクＧ　22902（-63　-0.27%）
キーエンス（普通株）　60390（+1270　+2.15%）