女子プロレス「マリーゴールド」は１０日、「Ｍａｒｉｇｏｌｄ ＧＲＡＮＤ ＤＥＳＴＩＮＹ２０２５」（２６日、両国国技館）の全対戦カードを発表した。

メインイベントは、ＷＷＥスーパースターのイヨ・スカイが岩谷麻優と運命の再会マッチに決まった。両者は７年半ぶり８度目の対戦。過去はイヨが「紫雷イオ」として３勝２敗２引き分けと勝ち越している。

また、後藤智香の対戦相手が「大物Ｓ」。メガトンのシングルマッチも相手は「大物Ｍ」と発表。果たして「大物」ＭとＳは誰なのか。ネット上で考察合戦が展開されそうだ。

◆１０・２６両国大会全対戦カード

▼Ｔｈｅ Ｄｒｅａｍ Ｄｅｓｔｉｎｙ

岩谷麻優 ｖｓ イヨ・スカイ

▼マリーゴールド・ワールド選手権試合

王者・林下詩美 ｖｓ 挑戦者・青野未来

▼ユナイテッド・ナショナル選手権試合

王者・桜井麻衣 ｖｓ 挑戦者・ビクトリア弓月

▼ザッツ・レスリング

山岡聖怜 ｖｓ 橋本千紘

▼ツインスター選手権試合

王者チーム・川畑梨瑚＆Ｍａｒｉａ ｖｓ 挑戦者チーム・松井珠紗＆ＣＨＩＡＫＩ

▼シングルマッチ

後藤智香 ｖｓ 大物Ｓ

▼シングルマッチ

メガトンｖｓ 大物Ｍ

▼ガントレッド・タッグマッチ

出場チーム…石川奈青＆ハミングバード、勇気みなみ＆橘渚、南小桃＆山粼裕花、ちゃんよた＆山中絵里奈、野崎渚＆瀬戸レア、越野ＳＨＯＫＯ＆当日発表

▼シングルマッチ

田中きずなｗｉｔｈ府川唯未 ｖｓ 心希ｗｉｔｈ大向美智子