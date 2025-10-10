１０・２６両国大会の全カードが決定したマリーゴールド

写真拡大

　女子プロレス「マリーゴールド」は１０日、「Ｍａｒｉｇｏｌｄ　ＧＲＡＮＤ　　ＤＥＳＴＩＮＹ２０２５」（２６日、両国国技館）の全対戦カードを発表した。

　メインイベントは、ＷＷＥスーパースターのイヨ・スカイが岩谷麻優と運命の再会マッチに決まった。両者は７年半ぶり８度目の対戦。過去はイヨが「紫雷イオ」として３勝２敗２引き分けと勝ち越している。

　また、後藤智香の対戦相手が「大物Ｓ」。メガトンのシングルマッチも相手は「大物Ｍ」と発表。果たして「大物」ＭとＳは誰なのか。ネット上で考察合戦が展開されそうだ。

　◆１０・２６両国大会全対戦カード

　▼Ｔｈｅ　Ｄｒｅａｍ　Ｄｅｓｔｉｎｙ　

岩谷麻優　ｖｓ　イヨ・スカイ

　▼マリーゴールド・ワールド選手権試合

王者・林下詩美　ｖｓ　挑戦者・青野未来

　▼ユナイテッド・ナショナル選手権試合

王者・桜井麻衣　ｖｓ　挑戦者・ビクトリア弓月

　▼ザッツ・レスリング

山岡聖怜　ｖｓ　　橋本千紘

　▼ツインスター選手権試合

王者チーム・川畑梨瑚＆Ｍａｒｉａ　ｖｓ　挑戦者チーム・松井珠紗＆ＣＨＩＡＫＩ

　▼シングルマッチ

後藤智香　ｖｓ　大物Ｓ

　▼シングルマッチ

メガトンｖｓ　大物Ｍ

　▼ガントレッド・タッグマッチ

出場チーム…石川奈青＆ハミングバード、勇気みなみ＆橘渚、南小桃＆山粼裕花、ちゃんよた＆山中絵里奈、野崎渚＆瀬戸レア、越野ＳＨＯＫＯ＆当日発表

　▼シングルマッチ

田中きずなｗｉｔｈ府川唯未　ｖｓ　　心希ｗｉｔｈ大向美智子