２年ぶりのリーグ優勝を果たした阪神は、１５日から甲子園で始まるＣＳファイナルＳに臨む。対戦相手はＤｅＮＡか巨人か未定だが、２０２３年以来となる日本シリーズ進出へ重要となるポイントとは−。デイリースポーツ評論家が２日間にわたって関門突破を占う。第１回は「投手編」。

◇ ◇

短期決戦における初戦の重要性は言うまでもないが、その初戦先発をだれでいくのか。村上と才木のどちらかになると思うが、私は才木でいくのがいいと思っている。

相手はリーグ終盤の勢いからＤｅＮＡじゃないかなと見ている。ＤｅＮＡは故障していた牧と宮崎が戻ってくるようだし、より打線がパワーアップしてきそうだ。

そういう強力打線に対しては、やはりボールの速さ、強さがあり、さらに落差の大きいフォークを持っている才木の方が相手も嫌なんじゃないかと思う。シーズン終盤に入って坂本のリードを見ていると、真っすぐの割合が多かった。それだけ才木の球が走ってきたということ。ＤｅＮＡ戦の防御率も村上より才木の方がいいし、巨人になったとしても才木の方が抑えている印象が強い。

先発陣はとにかく六、七回ぐらいまで試合をつくることができれば、あとは強力な救援陣が控えている。要はシーズン中と同じ戦い方でいいということ。短期決戦だからといって何も変えることはない。いつも通りに戦えれば、ＣＳ突破はそう難しいことではない。