２年ぶりのリーグ優勝を果たした阪神は、１５日から甲子園で始まるＣＳファイナルＳに臨む。対戦相手はＤｅＮＡか巨人か未定だが、２０２３年以来となる日本シリーズ進出へ重要となるポイントとは−。デイリースポーツ評論家が２日間にわたって関門突破を占う。第１回は「投手編」。

◇ ◇

阪神としては、まず甲子園でやれることが大きいですし、戦い方もそれほど変わらないのではないでしょうか。ただ短期決戦なので、先発はいけるところまで初回からガンガンいって、中継ぎにつないでいけばいいと思います。中継ぎの層も厚いですからね。

調整もうまくいっていると思いますし、不安材料というのも特にないのかなと。ただ、阪神はファイナルＳで待っている立場なので、どうしても受け身になるような構図ですよね。そこがどうなるか。

ＤｅＮＡにしても巨人にしても、勝ち上がってくるということは、勢いが付いていますからね。ガンガン打って勝ってきたとすると、そこに怖さがありますし、どう止めていくかがポイントになると思います。“お祭り男”という言い方をすることもありますが、そういった選手に対してはワンポイントでリリーフをぶつけて抑えにいくこともあるかもしれないですね。

あとは抑えのところをどうするか。岩崎投手で固めるのか、バッターを見ながら石井投手も起用するのか。藤川監督やコーチ陣が考えることではありますが、注目したいと思います。