２年ぶりのリーグ優勝を果たした阪神は、１５日から甲子園で始まるＣＳファイナルＳに臨む。対戦相手はＤｅＮＡか巨人か未定だが、２０２３年以来となる日本シリーズ進出へ重要となるポイントとは−。デイリースポーツ評論家が２日間にわたって関門突破を占う。第１回は「投手編」。

◇ ◇

阪神の投手陣はシーズン終盤の投球を見ても、万全の状態でＣＳに臨めると思いますね。リリーフ陣もうまく休ませることができましたし、先発でも村上投手は狙っていたタイトルを取れたので。不安材料を探す方が難しいぐらいじゃないでしょうか。

その中で、それはそうだろうと言われるかもしれないですが、大事なのは１戦目でしょうね。ここで勝てば、２勝０敗と圧倒的に有利な形となります。そう考えると１勝のアドバンテージがあるとは言え、状況次第ではありますが、１戦目から短期決戦仕様の思いきった戦いをしてもいいのではないでしょうか。

短期決戦というのはやはり長丁場のシーズンとは違いますし、例えば先発投手の起用にしても、ある程度引っ張ることとかを考えなくていいので。状態を見て、リリーフをつぎ込んでいくのも手ですし、普段、先発をしている投手を２番手で起用して進めていくのも手です。もちろん、藤川監督のことですから、色々と策を考えていることだと思います。

メジャーのプレーオフを見ても、ドジャースはフィリーズとの地区シリーズ１戦目から、大谷投手に続く２番手で、先発のグラスノー投手をリリーフで起用して、初戦を取りにいきましたよね。シーズン通りの戦い方で勝てればそれでいいですが、勝負どころで思いきった手を打って勝ちにいくところも見たいですし、そこが楽しみですね。