２年ぶりのリーグ優勝を果たした阪神は、１５日から甲子園で始まるＣＳファイナルＳに臨む。対戦相手はＤｅＮＡか巨人か未定だが、２０２３年以来となる日本シリーズ進出へ重要となるポイントとは−。デイリースポーツ評論家が２日間にわたって関門突破を占う。第１回は「投手編」。

◇ ◇

阪神は先発もリリーフも頭数がそろっており、他チームよりも投手陣に余裕がある。ＣＳファイナルＳでも、その投手陣がレギュラーシーズンと同様に力を発揮できるかどうか。彼らをリードする坂本がカギを握ると見ている。

投手陣はレギュラーシーズンで１２球団トップのチーム防御率２・２１を記録した。これは坂本の投手の良さを引き出すリードがあったからこそ。特に内角の使い方がうまかった。「そろそろアウトコースを攻めるかな？」というタイミングでもまだインコースを突くなど、相手打者に的を絞らせなかった印象がある。

ＣＳファイナルＳ初戦の先発は村上が担うようだが、彼を含めて今の選手はあまり緊張しているような様子も見せないし、メンタル面は問題ないだろう。最終戦だった２日から実戦が空いているところは気にはなるが、それも問題にはならないと思う。仮に思い通りに投げられなくても、坂本が状況に応じて良さを引き出してくれるはずだ。

普通に戦うことができれば、阪神が日本シリーズに進出するだろう。