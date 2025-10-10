10月10日に日米同時公開を迎える映画『トロン：アレス』より、“ライトサイクル”でチェイスを繰り広げる本編クリップが公開された。

世界で初めて長編映画としてCGを本格導入した1982年のSF映画『トロン』。本作は、2010年に公開された続編『トロン：レガシー』に続くシリーズ第3弾となる。

デジタル世界に送り込まれた天才コンピューター・プログラマーのケヴィン・フリンが、生死をかけたゲームに挑んでいく様子を描いたシリーズ1作目の『トロン』。続編『トロン：レガシー』は、ダフト・パンクが手がけた楽曲も大きな話題となった。最新作『トロン：アレス』では、これまで“現実世界”の人間がデジタル世界へと足を踏み入れてきた同シリーズで初めて、デジタル世界から現実世界へと、“超高度AIプログラム”が襲来するさまが描かれる。主人公は、AIプログラムの実体化によって誕生した、AI兵士アレス。“彼”は圧倒的な力と優れた知能を備えた究極の兵士だが、AI兵士が現実世界で“生存”できるのはわずか29分間。やがて “永遠”を求めてAI兵士たちは暴走を開始し、デジタル世界が現実世界を侵食していく。

公開されたのは、『トロン』で初登場したバイク“ライトサイクル”が現実世界を駆け抜けるチェイスシーン。現実世界でAIプログラムを29分以上実体化させることができる、“永続コード”を発見したイヴ（グレタ・リー）。彼女は、そのコードを奪おうと追ってきたAI兵士アテナ（ジョディ・ターナー＝スミス）のライトサイクルを奪取する。それに乗って、街の中を高速で駆け抜けていくシーンだ。しかし、もう1人のAI兵士アレス（ジャレッド・レト）は、そのライトサイクルに乗っているのがイヴだと認識。ネオンの光による軌跡を使って、行く手を阻もうとする。

このシーンの撮影は、6週間もの期間、夜間のバンクーバーの高層道路を閉鎖し行われた。ヨアヒム・ローニング監督のこだわりが詰まった描写であると同時に、現実世界をライトサイクルが駆け抜ける、シリーズファンにはたまらないチェイスシーンとなっている。

撮影監督のジェフ・クローネンウェスは、このシーンについて「IMAXで観客を圧倒するシーンは、最初のライトサイクル追跡シーンだと思う。アレスとアテナがディリンジャー社から脱出し、街中でイヴを見つけ出し、追跡が始まる。追跡シーンは数多く見てきたが、ライトサイクルが光線を流したり光の壁を作り出すような追跡は見たことがない。非常に壮観だ」とその自信を表現。イヴ役のグレタ・リーも「撮影監督のジェフ・クローネンウェスは素晴らしい仕事をした。その映像美は、本当に胸が高鳴るほど」とクローネンウェスを称えている。

（文＝リアルサウンド編集部）