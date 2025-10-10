【美肌温泉】顔に泥を塗って美人に!?女性人気抜群の泥パックは美肌＋ダイエットに期待大!!【九州の日帰り温泉vol.8】
天孫降臨の伝説が伝わる霧島の地に男性はもちろん、女性に圧倒的な人気を誇る温泉がある。その温泉は霧島神宮の近くに位置し、硫黄の匂いがプンプン漂うディープな温泉だ。「硫黄の匂いがプンプン」と聞くと女性には敬遠されがちな気もするが、“硫黄臭を身にまとう”というリスクをものともしない魅力を持った温泉宿なのである。その温泉宿の名は「さくらさくら温泉」。硫黄成分やミネラルなどの温泉成分を豊富に含んだ天然泥を全身に塗ってパックすることができる温泉宿である。
【写真】全身にうすく伸ばすことで乾きやすく、パック状態になる
■「さくらさくら温泉」の泥パックは美肌＆ダイエットの女性にうれしいダブル効果
天然泥を肌に塗ることでデトックスや角質ケアなどの美肌に効果があり、また、肌に塗った泥が発汗を促すことでダイエットにも効果があるという。九州各地の温泉をくまなく巡ってきた筆者だが、最初にこの温泉宿を訪ねた際は驚いた！露天風呂エリアを覗くと、全身を灰色に塗りたくって絶賛乾燥中の“お地蔵様”…いや、入浴客がたくさんいたのだから!!その数分後、自分も“お地蔵様”と化すのだが…。
今回はそんな全国的にも珍しい“泥パック”が人気の温泉宿「さくらさくら温泉」を紹介。取材では予約係の中谷さんに話を聞いてみた。
――天然の泥湯温泉が人気ですね！浴槽脇に泥壺のようなものが置いてありますが、泥湯の入浴手順について教えてください。
まずは、温泉に浸かって体を温めます。体を温めることで発汗作用が高まり、泥湯の効果もあがります。そのあと浴槽脇の泥の入った石の容器から天然の泥をすくい上げ、体に塗ってパックし、5分ほど乾燥させます。
――5分で乾きますか？
塗り方によると思います。泥は肌が薄く見える程度に塗るのがベストです。乾燥後は、温泉のお湯で泥を十分に洗い流してください。
――皆さん、体中あらゆる場所を塗っていますが、泥は顔に塗っても大丈夫でしょうか？
もちろんお顔に塗るのもおすすめです。でも目の近くは避けて塗ってくださいね。泥パックはお顔や体だけではなく、髪まで全身にお使いいただけますよ。
――美肌はもちろんのこと、痩身効果も期待できると聞きましたが…？
泥パックの泥は硫黄成分などの温泉成分を含んだ天然の泥を使っています。塗ることで発汗作用を促し、発汗を促すことで痩身効果にも期待できますし、肩こりにもいいので気になるところにしっかり塗ってくださいね。
――泥パック後のお肌の変化について教えてください。
天然泥パックの効果でなめらかすべすべのお肌になります。お客様からは「泥を洗い落としたあとは、さっぱりして気持ちよかった」というお声をたくさんいただいております。うちを訪れるほとんどのお客様が「泥パックがよかった」と喜んでくださり、「泥パックだけでなく、温泉の質も大変よかった」というお声もいただいております。
――売店で見かけましたが、泥湯の成分が入った「さくらさくらクレイソープ」が人気だそうですね！どのような効果に期待ができる商品なのでしょうか？
毛穴の奥の汚れや皮脂を洗顔できれいに取り除く洗顔料です。保湿しながら毛穴に密着して、そこにくっついてきた汚れを根こそぎ取っている感覚のクレイソープです。
最後に「宿泊施設もございますので、立ち寄り入浴はもちろんご宿泊でもぜひご利用くださいね」と中谷さんは締めくくった。宿泊では薩摩の黒豚や薩摩鶏のオリジナル鍋コースを堪能でき、泥湯にも、食前、食後、翌日の朝…と好きなだけ入浴することができる。1泊2日で肌もピッカピカになること間違いなしだ。かくいう筆者も最初は日帰り入浴で泥湯を体験したのだがすっかり虜になり、その後は宿泊で何度も訪れているお気に入りの温泉宿である。
【さくらさくら温泉】
鹿児島県霧島市霧島田口2324-7／0995-57-1227
〈大浴場〉
■入浴料：大人800円、4歳〜小学生350円
■営業時間：11時〜20時(最終受付19時30分)
■大浴場の種類：内湯男1女1、露天男1女1
■泉質：単純温泉
■湯の特徴・効能：神経痛、肩こり、疲労回復、リウマチ、捻挫、外傷など
〈貸切風呂〉なし
取材・文＝大庭かおり
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
