１０日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・国内企業物価指数
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）
※日・株価指数オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出
※日・閣議
※台湾市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：Ｅ・ＪＨＤ<2153>，コシダカＨＤ<2157>，カネ美食品<2669>，キャンドゥ<2698>，ＪＩＮＳＨＤ<3046>，ビックカメラ<3048>，ニッケ<3201>，ツルハＨＤ<3391>，アレンザＨＤ<3546>，大有機<4187>，Ｓａｎｓａｎ<4443>，ダイト<4577>，リソー教育Ｇ<4714>，北興化<4992>，ＱＰＳ研究所<5595>，マルゼン<5982>，技研製<6289>，ローツェ<6323>，竹内製作所<6432>，古野電<6814>，アイドマＨＤ<7373>，良品計画<7453>，４℃ホールデ<8008>，ワキタ<8125>，リンガハット<8200>，近鉄百<8244>，フジ<8278>，エーアイテイ<9381>，歌舞伎<9661>，モリト<9837>，ベルク<9974>ほか
出所：MINKABU PRESS
