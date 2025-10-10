映画『片思い世界』のBlu-ray＆DVDが10月10日に発売される。

参考：広瀬すずのすごさは“溶け込み力”にあり 『片思い世界』で発揮された卓越した心理表現

2025年4月4日に劇場公開された『片思い世界』。監督は土井裕泰、脚本は坂元裕二という、2021年に大ヒットした映画『花束みたいな恋をした』のタッグ。そして主演は広瀬すず、杉咲花、清原果耶の3人という豪華キャストとなっている。

東京の片隅にある古い一軒家で暮している美咲（広瀬すず）、優花（杉咲花）、さくら（清原果耶）は幼い頃に同じ合唱団に所属していた幼なじみ。12年間、3人は一緒に暮らしてきたが、最近の美咲にはバスで見かけるだけの気になる男の子がいた。果たして彼女の「片思い」は届くのか？

豪華版には本編映像の他に特典映像が多数収録されている。中でも見応え満載なのがメイキングドキュメンタリー「『片思い世界』の世界」で、各シーンのメイキング映像とともに、土井監督と、広瀬、杉咲、清原たち出演者のコメントが交互に挟み込まれる構成となっている。

冒頭では「本作の世界観」について4人が話している。土井監督は彼女たちの持っている「切実な気持ち」を描けるかどうかが肝だったと語っている。杉咲は出てくる登場人物は軽やかだけど、悲しくて恐ろしい要素が軸としてある不思議なバランスのお話だと感じたそうだ。清原は人間的な「切ない」「苦しい」みたいな気持ちに踏み込みやすい描写になっていて、作品を観る人によって捉え方や重きを置く場所が違うのだろうと感じたので「自分にできることを精一杯しよう」と思ったという。広瀬は、脚本に書かれてない部分の感情を読み取ることがすごく難しいと思ったそうだ。また、脚本を読んだ段階では、どんな感じになるのかと不思議な気持ちになったそうだが、坂元の会話のリズム感や子供に戻ったような気持ちになれる言葉選びに、この物語の3人の空気感や時間の流れが出ているのが伝わり、現場に行くのがとにかく楽しみだったという。

一方、土井監督は劇中では描かれていない12年間を3人がどう生きてきたかが大事だと思ったそうだ。その12年間については3人の演技に委ねるしかなかったそうだが、撮影の間、3人はずっと一緒にいたそうで、描かれていない12年間を3人の関係性の中で作っていく作業をしているように監督の目には映ったという。

脚本に描かれていない部分を俳優がどう演じるのかは、映画やドラマを観ていてとても気になるポイントだ。中でも一番難しいのが、空白の時間を表現することだろう。『片思い世界』では幼少期の合唱団時代の3人の姿が冒頭に描かれた後、舞台が現在に変わるのだが、描かれていない空白の時間に構築されたであろう3人の距離感や役割分担といった関係性が手に取るようにわかり、演技の節々から、彼女たちが過ごしてきた12年間が想像できるものとなっていた。

広瀬は、現実の3人の関係性が映画にそのまま映ると感じたので「仲良くなれたもん勝ち」と思い、遠慮なく2人にズカズカ入っていけたらいいなと考えて、撮影に入ったそうだ。インタビューの間に挟み込まれるメイキング映像の3人の姿は本当に仲良く楽しそうで、3人の関係がうまく構築できた時点で、映画の半分は完成したようなものだったのだろうと、映像を観て感じた。

その後、メイキング映像は3人のクランクインの場面となり、各登場人物について土井監督が一人ずつ解説していくのだが、役柄と演者の個性がリンクしている坂元の当て書きが凄いと絶賛している。

また、本作は土井監督とスタッフを乗せた車が移動中に大きな事故に遭ったことで一度、撮影が中断されている。半年後にはスタッフ、全キャストの大きな尽力で撮影は再開されたのだが、この事故を経験したことで土井監督の作品に対する向き合い方は変わったそうで、外側から見ていた物語が、内側から見ているような気持ちへと変化したという。そして、一度止まった撮影を再開できたこと自体に「感動があった」と語っている。

クランクアップでの主演の3人の挨拶にも、撮影を再開し無事終了できたことに対する喜びと感謝が滲み出ている。清原は撮影が再開できたことが「すごく奇跡だなぁ」と思ったと語っており、撮影の裏側にも映画本編と重なる大きな物語があったことを想像させる。

また、坂元のティーチインの様子が収録された特典映像も注目である。観客の質問に対し、坂元が次々と答えていく構成となっているのだが、「誰に向けて作品を届けているか？」という冒頭の話が、坂元の作家性に肉薄した奥深い内容となっている。他の質問に対する返答も面白く、現在の坂元が考えている人生観や時間に対する考えが聞けるため、ファン必見である。

最後にぜひ見てほしいのが「完成報告会見」で披露された杉並児童合唱団による合唱曲「声は風」の映像だ。劇中で流れる重要な曲だが、独立した楽曲として聞いても素晴らしいので、この特典映像で味わってほしい。

（文＝成馬零一）