９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５３円０７銭前後と前日と比べて４０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７７円００銭前後と同６０銭弱のユーロ安・円高だった。



自民党の新総裁に選出された高市早苗氏が積極財政や金融緩和を志向しているとの見方を背景に、拡張的な財政政策の思惑や日銀の追加利上げ観測の後退から円を売る動きが続いた。高市氏が９日夜のテレビ番組で「行き過ぎた円安を誘発するつもりはない」と述べたことをきっかけに円が買われる場面もあったが追随する動きは広がらず。この日に実施された米３０年債入札の結果が市場の想定ほど堅調ではなかったとの見方から米長期金利が上昇したことがドルの支援材料となり、ドル円相場は一時１５３円２３銭と２月中旬以来のドル高・円安水準をつけた。一方、フランス政局の先行きが不透明なことなどからユーロが売られた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５６４ドル前後と前日に比べて０．００６５ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS