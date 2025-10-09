メディカルドック監修医がビタミンDが多く含まれている食品や、ビタミンD不足の解消法などを解説します。

監修管理栄養士：

武井 香七（管理栄養士）

「ビタミンD」とは？

帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株式会社コノヒカラ、障がい者グループホーム半年勤務 その後フリーランスを経て株式会社Wellness leadを設立。栄養士事業と健康事業を行なっている。保有免許・資格管理栄養士資格

ビタミンDは、水に溶けにくい脂溶性のビタミンの一つで、主にビタミンD2とビタミンD3のことを指します。

ビタミンDの働きは主に二つあります。一つは、丈夫な骨を作ることです。骨の成長に必要なカルシウムとリンの吸収を促進したり、血中のカルシウム濃度を調整したりします。

もう一つの働きは、免疫機能を調節することです。体内に侵入した細菌やウイルスに対して必要な免疫機能を促進します。その他に、がんや糖尿病などの生活習慣病を予防する効果も期待されています。

ビタミンDを多く含む食品

魚介類

ビタミンDは魚類全般に多く含まれています。例えば、鮭・うなぎ・まいわし・アジ・あんこう・マグロ・サンマ・しらす干しなどです。調理方法は生でも焼き魚でも煮魚でも干物でもビタミンDを摂取できます。魚にはカルシウムも多く含まれているので、骨の健康のためにはおすすめの食品です。

きのこ類

きのこ類もビタミンDが含まれている食品です。炒め物や揚げ物にして油とともに摂取することで吸収率を上げることができます。また、しいたけは紫外線にあたるとビタミンDが増える性質があるため、生のしいたけは使う前に天日干しをしてビタミンDを増やしてから摂取するとよいでしょう。

卵類

卵類にもビタミンDが含まれていて、特に卵黄に多く含まれています。卵白にはほとんど含まれていないため、卵からビタミンDを摂取する場合は、卵黄か全卵を使いましょう。

ビタミンD不足を解消する方法

ビタミンDを多く含む食品の摂取

魚類全般・きのこ類・卵類などからビタミンDは摂取できます。肉類・野菜・穀類にはほとんど含まれていないので注意しましょう。特に魚類はビタミンDが豊富なので、毎日ではなくても積極的に摂るようにしましょう。また、ビタミンDは脂溶性ビタミンのため、油と一緒に摂取することで吸収率が向上します。例えば、きのこを炒めたり、魚をオイルで焼いたりすると効果的です。

ビタミンDと一緒に摂取すると効果を高める栄養素・食品

ビタミンDと一緒に摂ると効果的な栄養素はカルシウムとリンです。ビタミンDはカルシウムの吸収を促進する働きがあるので、一緒に摂ることで骨の健康維持に役立ちます。リンはカルシウムと一緒に骨や歯を作る働きがあるミネラルです。ビタミンDはリンの吸収・再吸収の働きもあります。魚類はビタミンD・カルシウム・リンが一緒に摂れるのでおすすめです。

ビタミンDの効果を高める摂取タイミング

特に決まった時間帯はありません。食事で摂る場合は、食事のタイミングで問題ありません。サプリメントでビタミンDを摂る場合は、生活サイクルに合わせて摂取して大丈夫です。

「ビタミンDが不足すると現れる症状」についてよくある質問

ここまでビタミンDが不足すると現れる症状を紹介しました。ここでは「ビタミンDが不足すると現れる症状」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

ビタミンD不足のサインとなる症状について教えてください。

武井 香七 医師

ビタミンDが不足すると現れる症状は以下のとおりです。

・骨の変形・骨の痛み・骨の発育不良・骨折しやすくなる

・筋力の低下・筋肉痛・歩行障害

・イライラ・抑うつ状態

・免疫力の低下（風邪をひきやすくなる）

・手足のしびれ・痙攣・不整脈・吐き気・下痢

上記の症状が現れたら、内科や整形外科のある医療機関を受診しましょう。

編集部まとめ

今回はビタミンDが不足すると現れる症状やビタミンＤが不足する原因について解説しました。

ビタミンＤは骨を作るのに大切な栄養素だけでなく、免疫機能の調整に関わっていたり、感染症の予防・生活習慣病の予防にも関わっていたりすることがわかっています。

食事からの摂取と日光からの摂取で、上手にビタミンDを摂取して健康維持につなげましょう。

