使い捨てる時代は、終わった。

財布にバックにカードケースに。身の回りの持ち物に入れておくと安心できる忘れ物防止タグといえば？ やっぱ定番はAirTagです。

最近は“ほぼAirTag”な互換性のあるカード型トラッカーも人気。

ぶっちゃけ「財布」とか「カードケース」に仕込むなら薄いほうがいいですしね。そこで、個人的におすすめしたいのがこちら。

今買うべきは、ロジテックのカード型“ほぼAirTag”一択だと感じています。今なら2,480円でポチれます。

Apple純正のAirTagが4,779円するのを考えると、ほぼ半額くらい。しかも充電対応という圧倒的なコスパなんだよね！

対応エリア、薄さ、使い勝手共に最強

さて、大事な特徴は最初に書きましたが、改めて仕様をまとめると…

・厚み1.7mmのカード型。財布に最適 ・iPhoneからカードの位置を特定できる ・Appleの｢探す｣対応でエリア最強 ・バッテリーはワイヤレス充電対応で使い捨てなし ・1回の充電で最大6ヶ月稼働 ・IP68の防水仕様 ・iPhone／iPadに対応（Androidはごめん非対応）

といったトラッカーカード。はい、最強。

対応エリアはAppleの「探す」と同じ範囲ですし、薄いし、充電も（しかもワイヤレスってのがいいよね）できるし、防水まで対応しているわけで、iPhoneユーザーであれば選ばない理由がありません。

唯一本家AirTagより劣っているのは、近くで探す時に「こっちの方向あと◯m」というガイドが出ないところでしょうか。でも音は鳴らせますからあまり問題にはならないかも。

レビューは以下をどうぞ。

ロジテックの｢ほぼAirTag｣カード、なんとワイヤレス充電対応。最強では？

300回繰り返し充電できる。それって「生涯」レベルでは？

あと気になるのが製品寿命ですね。

スペックでは、1回のフル充電で約6ヶ月間使えて、繰り返し充電回数は約300回となっています。

これを単純計算すると…150年もつ計算になります。それってもう永久とか生涯とかいう話になってきません？ 実際バッテリー切れまで使うことはないと思うので、充電サイクルを3ヶ月にしても、約75年。2ヶ月でも約50年。これならなんとかカードと長生き勝負…でき…る…の…か？

まぁ、こうなるとサービス終了が先か、物理的にぶっ壊れるのが先か、それとも俺の命が尽きるのが先か！ …みたいな話になってきますね。

ひとまず、便利だし安いことは確かなので、iPhoneユーザーは全員財布に突っ込んだ方がいいと思います。

長生きもしましょう。

