強烈な一発を放ってから一年。あの時の代役からレギュラーとして成長を遂げた若武者がいる。巨人・中山礼都内野手（23）。昨季は負傷で出場が叶わなかった吉川の穴を埋めたが、今季はシーズン途中から右翼に定着し、打線でも欠かせない存在になった。

チームとしても立場が変わった今季。セ・リーグ覇者で待ち受ける立場から、3位から日本一を目指す戦いが始まる。11日からのCSファーストS。昨年輝きを放ったDeNA相手に鍵を握る存在だ。負ければ終わりの第5戦でジャクソンから“プロ1号”を放って逆王手に導いた。今季は登録は内野手ながら途中から外野に挑戦。8月23日からは自身の名前と同じ「ライト」に定着した。

無我夢中だった昨季と変わり今季はレギュラーとして迎えるCS。「チャレンジャーとして思いきりやるだけ」という。思い切りの良い打撃で地位を確保していった23歳。オフから振り込みを続けキャンプ当初から違いを見せてきた。キャンプインの姿を見た亀井打撃コーチは「今年の礼都を見とけよ」と言った。その言葉通り、外野で定位置をつかむとキャリアハイの7本塁打を記録。文句無しのレギュラーとなった。

2位・DeNAとのCSファーストS。第2戦の先発が有力視されるのは“1号”を放ったジャクソンだ。「いいイメージで入れると思いますし、そこはまずはしっかり油断せずに気を引き締めてやりたい」と中山。目の前の一戦に臨んできた結果が今季の成績というのは自身が一番分かっている。立場が変わったが、がむしゃらに行く変わらない姿は、チームに必ずや勢いをもたらしてくれるはずだ。（記者コラム・小野寺 大）