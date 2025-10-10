頼りになる戦闘民族が特大トップを獲得し今期2勝目。10月9日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合では、U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）が、序盤に大きなリードを築き、南入りしても次々と加点に成功。対局者を圧倒した。

【映像】こんなことあるの…優の“圧倒的加点”に実況ドン引きの瞬間

当試合は起家からセガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）、優、EX風林火山・内川幸太郎（連盟）、EARTH JETS・三浦智博（連盟）の並びでスタート。東1局で優はこの後の大トップを予感させるWリーチから始まった。これを見事にツモって8000点の加点に成功。続く東2局でも優はダブ東・赤1・ドラ1の12000点の大きなアガリをものにした。

東4局では醍醐が優から8000点（供託1000点）のロンアガリで2着目に浮上。醍醐の影がじわりと忍び寄る中、ここから優は圧倒的な強さを見せた。南1局に4000点、南2局の親番で優はリーチ・ツモ・タンヤオ・七対子の12000点が炸裂、これで大きく抜け出した。

南3局でも内川からのロンアガリで12000点（供託1000点）を獲得。結果、合計8回のアガリをものにした優が、8万6000点で特大トップを獲得。視聴者からは「強すぎる」「お見事でした！」「焼け野原」「いやーすごかった！」などの声が寄せられ、実況・日吉辰哉（連盟）は得点表のグラフを見て「昇り竜ですね。これはお見事でした」と優の強さを絶賛した。

9月26日以来の個人2勝目、そしてそのどちらもが100ポイントオーバーとなった優。インタビューに応じると「チーム的にちょっとスコアを続けて減らしていて、今日僕が3着…途中のスコアにあんまり意味はないとは言え、3着以下だったらマイナスになってしまうところだったので、どうにか踏ん張りたいなという気持ちで登板しました。うれしいです」と話した。

今期早くも2度目の100ポイント超の特大トップ。1試合目を終えた段階でチームは2つ順位を上げて、2位に浮上した。優は「みなさんの応援が力になっています！」とパイレーツクルーに感謝しつつ、「パイレーツはこれでまたプラス3桁に戻ったと思います。引き続き応援よろしくお願いします」と呼びかけた。

インタビューでは10万点超を目指していたことを明かした優。戦闘民族は貪欲なまでに圧倒的な勝利を目指す。そしてもちろん1番の目標はチームを優勝に導くこと。これだけは揺るがない。

【第1試合結果】

1着 U-NEXT Pirates・鈴木優 8万6000点/＋106.0

2着 セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）2万200点/＋0.2

3着 EARTH JETS・三浦智博（連盟）6000点/▲34.0

4着 EX風林火山・内川幸太郎（連盟）ー1万2200点/▲72.2

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）